Аутор:АТВ редакција
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Мајкрософт је открио шта је узроковало глобални прекид рада који је парализовао Outlook, Exchange и многе друге кључне канцеларијске програме прошле недјеље.
У почетном извјештају објављеном у понедјељак, технолошки гигант је навео да су три фактора довела до 24-часовног прекида рада: вишемјесечна грешка, неисправне интерне везе и недовољан капацитет сервера.
Мајкрософт је саопштио да је сваки од ових проблема могао бити ријешен засебно, али је њихова комбинација изазвала пад система који је било тешко зауставити, пише Гардијан .
Проблеми су почели у четвртак, када су корисници у САД пријавили потешкоће са приступом програму Outlook. Прекид рада се наставио и сљедећег дана, због чега милиони људи широм свијета нису могли да користе имејл и друге услуге Office 365.
Посљедице су биле озбиљне: затвори нису могли да пусте затворенике, болнице су се вратиле на папирне евиденције, школе су изгубиле контакт са родитељима, а полиција није могла да прима кривичне пријаве. Мајкрософт је објавио да је проблем ријешен и да су услуге враћене до суботе и извинио се корисницима. Компанија је нагласила да узрок није био хакерски напад.
Чарлс Ламана, потпредсједник одјељења за Копилот, агенте и платформе компаније Мајкрософт, објавио је у понедељак на Платформи X да је „латентна грешка“ из јула довела до преоптерећења сервера и престанка рада.
Ламана је објаснио да компанија обично користи два гејтвеја који повезују различите системе, али један од њих није радио због Microsoft Teams-а, што је преоптеретило примарни гејтвеј. Поред тога, више од 14% капацитета сервера није радило због неповезаног проблема од претходног дана.
Наука и технологија
Проблеми са Мајкрсофтом, хиљаде корисника остало без сервера
„Због повећаног оптерећења и смањеног капацитета сервера, гејтвеј је активирао латентну грешку од јула“, написао је Ламана. „Ово је изазвало заостатак захтјева, а сервери су на крају престали да реагују. Све се то дешавало током шпица саобраћаја у Сједињеним Државама.“
Компанија је имала проблема са отклањањем грешке јер је била ту мјесецима. Ламана је објаснио да се грешка није могла једноставно поништити враћањем система на претходну верзију. „Опоравак је трајао дуже него обично јер би сјервери, чим би се поново повезали на мрежу, одмах постајали преоптерећени саобраћајем на чекању“, написао је.
„Наши стандардни аутоматизовани процеси опоравка нису дизајнирани за ову врсту општег застоја система. Пошто је основни узрок била грешка стара неколико мјесеци, нисмо могли брзо да поништимо промјену користећи наше уобичајене методе.“ Компанија планира да објави коначни извештај са више детаља
Аналитичари кажу да прекид рада показује колико је опасно за компаније да се превише ослањају на један оперативни систем. „Ово је одличан примјер важности не само сајбер отпорности већ и пословне отпорности“, рекао је Мет Хал, потпредсједник за сајбер интелигенцију у NCC групи.
Извјештаји о погођеним болницама, школама и другим критичним службама показују утицај који прекид система може имати, без обзира на узрок.
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