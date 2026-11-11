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НАТО се спрема за велики рат?

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АТВ редакција
11.11.2026 15:53

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Лого НАТО-а истакнут је у Анкари, у Турској, 7. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Hussein Malla, File

НАТО разматра могућност одустајања од издвајања додатних снага за операције у иностранству како би се усредсредио на супротстављање Русији, преносе руски медији, позивајући се на дипломате Алијансе.

Како наводе неименоване дипломате НАТО-а, савезници разматрају највећу ревизију војног планирања у посљедње најмање двије деценије, дајући предност супротстављању Русији у односу на задржавање додатних снага за операције у земљама попут Ирака и Авганистана.

Ријеч је о преиспитивању захтјева у погледу војних капацитета 32 државе чланице Алијансе.

Према садашњим правилима, чланице морају да обезбиједе ресурсе како за велики сукоб у Европи, тако и за неколико мисија у иностранству.

Нови приступ подразумијевао би избор између ова два сценарија, умјесто обавезне припреме за оба истовремено.

„Према нацрту документа, од савезника се више неће захтијевати да располажу довољним снагама за вођење великог рата у Европи и истовремено спровођење неколико мањих операција за управљање кризама... Умјесто тога, планираће снаге за испуњавање захтјева једног или другог сценарија“, наводи се у тексту.

Истиче се да нову промјену подржавају САД, сјеверно-европске земље и државе источног крила НАТО-а, док се јужне европске чланице традиционално залажу за очување значајне улоге операција у иностранству.

Наводно, Вашингтон настоји да смањи учешће Алијансе у мисијама ван њене територије, укључујући савјетодавну мисију у Ираку, и захтијева од европских савезника да своје ресурсе усмјере на сопствену одбрану.

(Б92)

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Тагови :

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Русија

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Вашингтон

Сједињене Америчке Државе

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