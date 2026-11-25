Аутор:АТВ редакција
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Трочлана посада свемирског брода "Шенџоу-24" стигла је на кинеску свемирску станицу "Тјангунг", јавила је Синхуа.
Посаду чине кинески астронаути Танг Хонгбо, Ву Ји и пакистански астронаут Мухамед Зишан Али, први странац који је посјетио кинеску станицу.
Агенција је објавила фотографије чланова старе и нове посаде док разговарају унутар свемирске станице.
Ово је осма мисија са људском посадом у оквиру кинеског програма свемирских летова у фази примјене и развоја свемирске станице и 41. лансирна мисија од покретања програма.
Током мисије биће обављени бројни експерименти и истраживања у областима свемирске биологије и људског тијела, физике у микрогравитацији и нових свемирских технологија, укључујући више заједничких научних експеримената са другим земљама.
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