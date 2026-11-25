Аутор:АТВ редакција
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Администрација америчког предсједника Доналда Трампа припрема ново повећање царина на робу из Европске уније, Кине и још 14 економија, сазнаје Асошиетед прес од двају извора упознатих с плановима Бијеле куће.
Канцеларија америчког трговинског представника (УСТР) требало би ускоро да објави резултате вишемјесечне истраге о индустријским субвенцијама у 16 привреда, након чега се очекује најава нових царина. Према изворима агенције АП, рок за објављивање резултата још би могао да се промијени.
Бијела кућа и УСТР нису одговорили на захтјеве за коментар. О припреми нових мјера у уторак су први извијестили Блумберг и Вол стрит журнал.
Америчка администрација тврди да Кина, Европска унија и друге привреде државним субвенцијама подстичу производњу која премашује домаћу потражњу. Према ставу Вашингтона, таква политика омогућава произвођачима да велике количине робе извозе по ниским цијенама, чиме америчке компаније доводе у неповољан положај.
Истрага је покренута на основу члана 301. америчког Закона о трговини из 1974. године, који предсједнику омогућава увођење царина као одговор на трговинске праксе других држава које се сматрају дискриминаторним или штетним по америчку трговину.
Поред Кине и Европске уније, истрагом су обухваћени Јапан, Јужна Кореја, Индија, Вијетнам, Тајван, Тајланд, Малезија, Индонезија, Камбоџа, Бангладеш, Сингапур, Швајцарска, Норвешка и Мексико.
Нове мјере дио су Трампових настојања да обнови царински систем који је његова администрација успоставила током 2025. године. Амерички Врховни суд у фебруару 2026. поништио је широко постављене царине које је Трамп претходне године увео за готово све трговинске партнере САД.
Бијела кућа је након тога почела да користи друге законске механизме како би наставила да спроводи своју трговинску политику.
У јулу су уведене царине у распону од 10 до 12,5 одсто за 60 трговинских партнера, уз образложење да њихове власти не спроводе довољно ефикасно забране увоза робе произведене принудним радом.
Најављене додатне царине надовезале би се на те мјере. Тачне стопе засад нису објављене, па није могуће процијенити колики би додатни терет погодио поједине земље и производе.
Најновија Трампова трговинска иницијатива долази након што је Републиканска странка на овогодишњим изборима за Конгрес претрпјела велики пораз, а незадовољство грађана високим трошковима живота било је једна од важних тема кампање.
Упркос таквом изборном резултату, администрација наставља да заговара царине као средство заштите америчке индустрије. Увођење нових увозних дажбина могло би да изазове додатне политичке сукобе са демократама, који су након избора ојачали своју позицију у Конгресу.
Истовремено, више царине могу да повећају трошкове америчких увозника, а дио тих трошкова могао би да се прелије и на потрошаче.
Трамп, међутим, и даље има могућност да предсједничким ветом блокира законодавне покушаје укидања или ублажавања царина.
Најава нових царина посебно је осјетљива када је ријеч о односима САД и Кине. Трамп је прошле недјеље боравио у кинеском технолошком центру Шенжену, гдје се трећи пут ове године састао са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Си би сљедећег мјесеца требало да допутује у Дорал на Флориди, гдје ће Трамп бити домаћин састанка групе Г20.
Иако двојица предсједника настоје да побољшају међусобне односе, трговинска неравнотежа и даље остаје један од главних извора напетости између Вашингтона и Пекинга. Кина располаже огромним производним капацитетима у аутомобилској индустрији, производњи соларних панела, челика и цемента.
Због успоравања домаће потражње, кинеске компаније све се више окрећу извозу, што изазива забринутост њихових конкурената на другим тржиштима. Кинески трговински суфицит прошле године достигао је рекордних готово 1.200 милијарди долара.
Управо је таква неравнотежа један од главних аргумената Трампове администрације за ново повећање царина.
Европска унија једна је од главних мета најављених мјера, што значи да би додатне царине могле да обухвате и производе из Хрватске који се извозе на америчко тржиште.
Међутим, док Вашингтон не објави коначне царинске стопе и списак производа, није могуће поуздано процијенити посљедице по поједине европске индустрије.
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