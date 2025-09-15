Logo
Отац убио сина (8), па себе

Телеграф

15.09.2025

19:49

Отац убио сина (8), па себе
Фото: Pixabay

Језив злочин потреса њемачки град Бисинген. Полицајци су у стану пронашли беживотна тијела човјека (42) и његовог сина (8).

Његово рођак је контактирао полицију и пријавио да неколико дана не може да га добије преко телефона.

Полиција је по пријави отишла на лице мјеста, а када нико није отварао стан, одлучили су да провале унутра.

Када су отворили врата затекли су два беживотна тијела.

– У овом тренутку, инспектори који воде случај, сумњају да је отац убио сина и себе у стану. Нема доказа о умијешаности других људи – саопштено је из полиције. саопштењу се наводи да ће истрагом бити утврђено шта се тачно догодило, као и који је отив злочина који је потресао цијелу заједницу.

Тијела оца и сина послата су на обдукцију.

Очекује се да ће полиција у наредним данима саопштити више информација о овом злочину, преноси Телеграф.

Убиство

Њемачка

