Отац убио сина (8), па себе

Извор:
Телеграф
15.09.2025
19:49
Коментари:0
Језив злочин потреса њемачки град Бисинген. Полицајци су у стану пронашли беживотна тијела човјека (42) и његовог сина (8).
Његово рођак је контактирао полицију и пријавио да неколико дана не може да га добије преко телефона.
Полиција је по пријави отишла на лице мјеста, а када нико није отварао стан, одлучили су да провале унутра.
Када су отворили врата затекли су два беживотна тијела.
– У овом тренутку, инспектори који воде случај, сумњају да је отац убио сина и себе у стану. Нема доказа о умијешаности других људи – саопштено је из полиције. саопштењу се наводи да ће истрагом бити утврђено шта се тачно догодило, као и који је отив злочина који је потресао цијелу заједницу.
Тијела оца и сина послата су на обдукцију.
Очекује се да ће полиција у наредним данима саопштити више информација о овом злочину, преноси Телеграф.
