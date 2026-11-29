Аутор:АТВ редакција
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Портпаролка Канцеларије за послове Тајвана при Државном савјету Кине Џанг Хан оцијенила је данас да политичке промјене на острву Тајван након локалних избора неће утицати на „историјски тренд уједињења Кине”.
Џанг је, коментаришући резултате тајванских локалних избора, рекла да је жеља за миром, развојем, размјеном и сарадњом преовлађујуће јавно мнијење на острву, пренио је „Глобал тајмс”.
„Сународници са обје стране Тајванског мореуза дијеле тежњу ка јачању међусобне размјене и сарадње, као и ка миру и стабилности у мореузу”, казала је Хан.
Она је истакла да ће Канцеларија наставити да се придржава „принципа једне Кине” и Консензуса из 1992. године, да уједињује тајванске сународнике, продубљује размјену, сарадњу и интегрисани развој са обје стране мореуза.
Према њеним ријечима, биће настављена борба против сепаратистичких снага које се залажу за независност кинеског региона Тајван.
Кандидат опозиционе прокинеске тајванске странке Куоминтанг (КМТ) освојио је већину на локалним изборима у Тајпеју, а актуелни градоначелник Тајпеја Чијанг Ван-ан поново је изабран на ту функцију, док је владајућа Демократска напредна странка (ДПП) освојила три града и побиједила у најмање девет градова и округа на локалним изборима одржаним у суботу у кинеском региону Тајван.
На изборима за око 11.000 функција у 22 тајванска града и округа, бирачи су одлучивали о локалним представницима, при чему су кампање биле усмјерене првенствено на питања попут саобраћаја, бриге о дјеци и заштите животне средине.
Владајућа ДПП освојила је, наводи „Блумберг”, три од шест највећих градова, укључујући Тајџунг, други најнасељенији град на острву, који је преузела од опозиције, као и Тајнан и Каосјунг.
КМТ је задржао контролу над Тајпејем, као и над Новим Тајпејем и Таојуањем.
Иако је изгубила трку за градоначелника Тајпеја, ДПП је остварила значајан напредак у другим дијеловима острва.
Према прелиминарним резултатима, та странка освојила је најмање девет градова и округа, у поређењу са пет на претходним локалним изборима одржаним прије четири године.
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