Приведено 19 људи током генералног штрајка

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање 19 људи приведено је у Шпанији током једнодневног генералног штрајка, јавио је радио Кадена СЕР.
У извјештају се наводи да је девет особа приведено је у Мадриду, Валенсији, Гранади, Ваљадолиду и Самори, док је десет особа приведено у Ла Риохи, Аликантеу, Малаги и Алмерији.
У Ла Риохи је једна особа приведена због сумње да је напала полицајца, пренио је радио.
У Малаги је полиција привела четири особе у вези са паљењем контејнера за смеће.
У Шпанији се данас одржава једнодневни генерални штрајк са захтјевима за предузимање мјера за рјешавање стамбене кризе, повећање плата и обуздавање раста трошкова живота.
Штрајк је услиједио мање од три седмице прије ванредних парламентарних избора у Шпанији, заказаних за 29. новембар, те само два дана прије званичног почетка предизборне кампање, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму