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Приведено 19 људи током генералног штрајка

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АТВ редакција
11.11.2026 17:00

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Полиција користи бибер-спреј против демонстраната током генералног штрајка широм земље због стамбене кризе у Мадриду, у Шпанији, у сриједу, 11. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Francisco Seco

Најмање 19 људи приведено је у Шпанији током једнодневног генералног штрајка, јавио је радио Кадена СЕР.

У извјештају се наводи да је девет особа приведено је у Мадриду, Валенсији, Гранади, Ваљадолиду и Самори, док је десет особа приведено у Ла Риохи, Аликантеу, Малаги и Алмерији.

У Ла Риохи је једна особа приведена због сумње да је напала полицајца, пренио је радио.

У Малаги је полиција привела четири особе у вези са паљењем контејнера за смеће.

У Шпанији се данас одржава једнодневни генерални штрајк са захтјевима за предузимање мјера за рјешавање стамбене кризе, повећање плата и обуздавање раста трошкова живота.

Штрајк је услиједио мање од три седмице прије ванредних парламентарних избора у Шпанији, заказаних за 29. новембар, те само два дана прије званичног почетка предизборне кампање, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

демонстрације

Протести

Штрајк

Полиција

привођење

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