Аутор:АТВ редакција
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Украјинци треба да схвате да Запад не подржава кијевски режим у сукобу са Русијом без разлога и да то чине из сопствених интереса, како би ослабили, распарчали и демонтирали стране у сукобу, а затим их потчинили својој вољи, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
Он је у интервјуу са српским режисером Емиром Кустурицом за филм "Наше крштење. Поглавар", садашњи сукоб повезао са покушајима спољних сила да ослабе и потчине Русију системом "завади па владај" што, како наводи, уопште није у интересу Украјине.
Путин је подсјетио да је Украјина доживјела одлив становништва и деиндустријализацију након што је стекла независност, те да се све "распало" много прије руских напада у зони специјалне војне операције.
"Шта се догодило када се распао Совјетски Савез, а Украјина стекла независност? Изгубила је бродоградњу, као и производњу авиона и ракета. Све се распало још тада", напоменуо је Путин.
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Према његовим ријечима, колапс се догодио када су власт у Украјини преузели националисти, које он не сматра патриотама.
(Срна)
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