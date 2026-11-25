Аутор:АТВ редакција
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Тренутно нема контаката Русије са такозваном тројком ЕУ, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков.
"Није ми познато да има контаката са тројком ЕУ. Већ сам раније рекао на ову тему да, ако поставе било какве предуслове за контакте, онда ресетују сопствене шансе", рекао је Рјабков новинарима.
Према његовим ријечима, избор је на Европљанима да ли желе да дођу у Москву или не.
"Позвани су у Москву. Тешко је рећи шта се дешава у њиховим пријестоницама. Избор је на њима - да ли желе да дођу у Москву или не, нека нам кажу", додао је Рјабков.
Под "тројком ЕУ" обично се подразумијевају највеће чланице Уније - Њемачка, Француска и Италија, преноси Срна.
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