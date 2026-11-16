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Син убијеног иранског научника: Атомска бомба је шала за оно што знамо, будући рат неће бити нуклеарни

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АТВ редакција
16.11.2026 11:11

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Иран објавио савјете у случају нуклеарног удара
Фото: Screenshot / X

Хамед Фахризадех, син убијеног иранског нуклеарног научника Мохсена Фахризадеха, тврди да му је отац рекао како је Иран достигао ниво знања у односу на који је нуклеарна бомба шала.

Изјаву је дао у недјељу на Технолошком универзитету Шариф у Техерану, на скупу који је организовала студентска организација Басиџа, преноси иранска агенција Тасним. Како је испричао, оца је једном питао да ли Иран има атомску бомбу.

„Сине мој, достигли смо ниво знања у поређењу са којим је нуклеарна бомба шала“, цитирао је оца.

Према његовим ријечима, непријатеље Ирана не брине само то да ли земља има нуклеарну бомбу. Одвраћање, тврди, ствара „ток науке и знања“, а одвраћање које пружају такви научници је „далеко изнад одвраћања атомске бомбе“.

Додао је да је његов отац вјеровао да будући рат неће бити нуклеарни, него да ће нове области науке и технологије играти улогу у војним и одбрамбеним односима.

Хамед Фахризадех тврди и да је сав рад повезан са нуклеарним програмом био одбрамбени и усмјерен на то шта би Иран требало да уради ако би био изложен нуклеарном нападу. Рад Организације за одбрамбене иновације и истраживања (СПНД), коју је водио његов отац, како каже, није био ограничен на нуклеарну област, а многи касније убијени сарадници бавили су се биологијом, ласерима и другим областима.

Мохсен Фахризадех, нуклеарни физичар и високи званичник иранског Министарства одбране, убијен је 27. новембра 2020. године код мјеста Абсард, недалеко од Техерана. Иранске власти за напад су оптужиле Израел и тврде да је изведен оружјем на даљинско управљање, а Израел одговорност никада није званично потврдио.

Изјава долази у вријеме када се у Техерану поново расправља о нуклеарној доктрини и Уговору о неширењу нуклеарног оружја (НПТ). Скупштина експерата овог мјесеца је оцијенила да је преиспитивање изласка из НПТ-а и измјена одбрамбене доктрине постало неизбјежна потреба, док ирански званичници кажу да коначна одлука није донесена, преноси Кликс.

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Тагови :

Хамед Фахризадех

Иран

нуклеарно оружје

Бомба

технологија

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