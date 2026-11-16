Сусрет Путина, Трампа и Сија: Историјски значај

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кинески предсједник Си Ђинпинг 19. новембра у Шенжену ће се састати са предсједником Русије Владимиром Путином и предсједником САД Доналдом Трампом, потврдио је Пекинг.
Сусрет тројице лидера на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње има историјски значај, изјавила је на брифингу Мао Нинг, портпарол кинеског Министарства спољних послова.
„То ће бити први непосредни сусрет лидера Кине, Русије и САД у историји. Састанак има историјски и иновативни значај“, рекла је Мао.
Лидери ће на састанку детаљно размијенити мишљења о питањима очувања глобалног мира и јачања стратешке стабилности у односима између великих сила, додала је представница Министарства.
Мао је нагласила да на Пекингу, Москви и Вашингтону лежи одговорност за суочавање са глобалним изазовима и допринос очувању мира и стабилности.
„У садашњим околностима, три земље (Кина, Русија и САД) имају важну одговорност да се заједнички суоче са глобалним изазовима, као и да допринесу очувању мира и стабилности у цијелом свијету“, напоменула је Мао.
Према њеним ријечима, сарадња Кине, Русије и Сједињених Америчких Држава у интересу је цијелог свијета, а јачање сарадње ових земаља допринијеће стабилизацији међународне ситуације.
Раније је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков саопштио да Русија, Кина и САД раде на организацији сусрета лидера на самиту АПЕК-а, који ће бити одржан 18. и 19. новембра у кинеском граду Шенжену.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму