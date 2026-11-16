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Сусрет Путина, Трампа и Сија: Историјски значај

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АТВ редакција
16.11.2026 09:16

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Владимир Путин, Доналд Трамп, Си Ђипинг, договорен трилатерални састанак
Фото: Таnjug/JoseLuisMagana,KremlinPoolPhoto,Evan Vucci

Кинески предсједник Си Ђинпинг 19. новембра у Шенжену ће се састати са предсједником Русије Владимиром Путином и предсједником САД Доналдом Трампом, потврдио је Пекинг.

Сусрет тројице лидера на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње има историјски значај, изјавила је на брифингу Мао Нинг, портпарол кинеског Министарства спољних послова.

„То ће бити први непосредни сусрет лидера Кине, Русије и САД у историји. Састанак има историјски и иновативни значај“, рекла је Мао.

Лидери ће на састанку детаљно размијенити мишљења о питањима очувања глобалног мира и јачања стратешке стабилности у односима између великих сила, додала је представница Министарства.

Мао је нагласила да на Пекингу, Москви и Вашингтону лежи одговорност за суочавање са глобалним изазовима и допринос очувању мира и стабилности.

„У садашњим околностима, три земље (Кина, Русија и САД) имају важну одговорност да се заједнички суоче са глобалним изазовима, као и да допринесу очувању мира и стабилности у цијелом свијету“, напоменула је Мао.

Према њеним ријечима, сарадња Кине, Русије и Сједињених Америчких Држава у интересу је цијелог свијета, а јачање сарадње ових земаља допринијеће стабилизацији међународне ситуације.

Раније је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков саопштио да Русија, Кина и САД раде на организацији сусрета лидера на самиту АПЕК-а, који ће бити одржан 18. и 19. новембра у кинеском граду Шенжену.

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Тагови :

Владимир Путин

Си Ђинпинг

Доналд Трамп

Кина

Русија

Америка

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