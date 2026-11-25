Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Проширење ЕУ је стратешки императив ЕУ, а замах у овом тренутку је стваран, изјавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
"На путу смо да отворимо и затворимо више од 100 поглавља ове године. То је задивљујући напредак", рекла је Фон дер Лајенова на конференцији за новинаре након Самита ЕУ-западни Балкан.
Она је напоменула да се свијет брзо мијења и да ће Европа боље одговорити на изазове ако је снажнија и више уједињена, због чега је неопходно да се "овај замах искористи и претвори у учлањење".
Фон дер Лајенова је указала да се Црна Гора приближава закључивању преговора о чланству, док Албанија напредује у процесу "импресивним темпом".
Она је рекла да су за те земље припремљене мапе пута и да ЕУ жели да их прате и остале земље региона.
"Сматрам да не треба да чекамо учлањење да би се наши народи и економије приближили. О томе је ријеч у постепеној интеграцији и Плану раста за западни Балкан", рекла је предсједник Европске комисије.
Фон дер Лајенова је нагласила да Унија жели да западни Балкан добије приступ бенефицијама прије чланства.
Она је прецизирала да је, с тим у вези, процес спровођења реформи у земљама западног Балкана повезан са финансирањем из ЕУ.
Фон дер Лајенова је рекла да ће ЕУ почетком сљедеће године започети дијалоге о постепеној интеграцији за земљама западног Балкана, који ће бити специфични за сваку земљу, да би се утврдило како оне могу да имају користи од јединственог тржишта.
Она је прецизирала да су земље региона ове године спровеле 63 одсто неопходних реформи, које могу да откључају доданих 338 милиона евра за Албанију, Црну Гору и Сјеверну Македонију у наредним седмицама.
"Западни Балкан мора да изгради јаче унутрашње везе. Ту видимо напредак", рекла је Фон дер Лајен и посебно указала на трговинску размјену, признавање професионалних вјештина и регионални роминг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму