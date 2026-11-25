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Земље западног Балкана могу да рачунају на ЕУ, која је њихов партнер и то ће и остати, изјавио је предсједник Европског савјета Антонио Коста.
Он је на конференцији за новинаре након Самита ЕУ-западни Балкан у Бриселу нагласио да фреквенција контаката Брисела и региона одражава интензитет политичког ангажовања Уније са Балканом, те да изазовна геополитичка ситуација само наглашава потребу за најближим могућом односима.
Према његовим ријечима, данашњи самит потврђује перспективу Балкана за чланство у ЕУ.
"Моја порука партнерима била је јасна, а то је да одрже подстрек и спроведу реформе које ће их довести у ЕУ. Проширење представља могућност коју треба искористити", нагласио је Коста.
Он је навео да се током самита говорило о резултатима посљедњег самита ЕУ и Балкана у Тивту, те о томе како да се интеграција региона у ЕУ доведе на виши ниво.
"Грађани земаља региона већ осјете бенефите тог приступа, а ми истражујемо могућности како да додатно напредујемо", истакао је Коста.
Он је навео да напредак који су оствариле Црна Гора и Албанија на путу ка учлањењу у ЕУ доказује да приступање блоку "није илузија, већ стварна могућност за оне који се труде".
"Ове године је ЕУ почела да саставља нацрт споразума о приступању Црне Горе ЕУ, што нисмо учинили у посљедњих више од 10 година. Албанија је такође почела да затвара преговарачка поглавља. Све друге земље Балкана могу да остваре напредак на путу ка учлањењу у ЕУ", нагласио је Коста.
Он је напоменуо да процес приступања ЕУ није само спровођење реформи, јер су регионална сарадња, помирење и добри сусједски односи кључни услови за учлањење.
"Радујем се даљем напретку у рјешавању билатералних проблема, јер се проблеми из прошлости морају превазићи и вријеме је да се гледа напријед. Само тада наши партнери са западног Балкана могу да остваре стваран напредак и преузму одговорност као будуће чланице ЕУ", рекао је Коста.
Он је додао да је ЕУ свједок таквог процеса, јер је изграђена на помирењу и миру, а проширење је било кључно за испуњавање тих циљева.
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