Аутор:АТВ редакција
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Бака нестале Тамаре Шкорић потврдила је тужну вијест да је тијело њене унуке нађено данас у шуми код Мурхарта, у Њемачкој.
"Данас поподне су ми јавили да ми је унука нађена у тој шуми, али да није жива. Кажу нема ничег сумњивог, да се вјерује да се сама убила. Не знам што би то урадила, мило моје дијете. Тако је лијеп живот имала и дивну дјечицу. Како ћу ово преживјети... Дали су ми неке лијекове, не могу ни да плачем", изјавила је за Курир неутјешна бака Јела Б.
Подсјећамо, Тамара Шкорић нестала је 10. новембра када је узрујана изашла из свог стана у Мурхарту и сјела у такси. Од тог дана њемачка полиција спроводила је потрагу великих размјера за њој, а коришћени су и дронови и полицијски пси.
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Међутим, 15 дана касније нађено је њено тијело без знакова живота.
Обдукција ће утврдити све околности ове трагедије, након што се у саопштењу наводи да "нема доказа који указују на насилну смрт".
Из полиције су поручили да се обуставља потрага за Тамаром. Подсјећамо, Тамара Шкорић је родом из села код Жабља.
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