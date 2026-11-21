Kada je 76-godišnja Džanel Šmit otvorila rukom napisano pismo buduće supruge svog unuka, suze su gotovo odmah počele da joj teku niz lice.

Kejli Torn joj je u pismu objasnila koliko joj znači, a zatim postavila pitanje koje baka nije očekivala: da li želi da bude jedna od njenih djeveruša?

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Za 28-godišnju Kejli ovaj izbor bio je sasvim prirodan. Od prvog susreta sa bakom svog vjerenika Džejka Samberga osjećala se prihvaćeno, a njihova bliskost vremenom je prerasla u poseban odnos.

"Ona je sunce u ljudskom obliku, a razgovor s njom djeluje poput toplog zagrljaja. Nisam se ni trenutka dvoumila želim li je za djeverušu. Moje djeveruše pripadaju različitim generacijama i mislim da to sve čini posebnim", ispričala je mlada za magazin "Pipl".

Ideja je dirnula i njenog vjerenika, koji je znao koliko će takav poziv značiti njegovoj baki. Zajedno su otišli u njen dom, gdje joj je Kejli uručila pismo, a trenutak iznenađenja zabilježili su kamerom.

"Hoću li plakati? Već sam počela", rekla je Džanel dok je otvarala kovertu.

Čitajući poruku i osvetljavajući je lampicom na telefonu, pokušavala je da shvati da li je dobro razumjela šta se od nje traži.

Iznenađenje je bilo toliko veliko da je odmah počela da pominje nekoga ko bi, prema njenom mišljenju, možda bio prikladniji izbor.

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"Ne! Stvarno? Zar ne bi radije odabrala Kejti ili... Nema šanse. Šališ se? Jednostavno ne znam šta bih rekla", govorila je.

Kejli joj je objasnila da zaista žele da bude dio njihovog vjenčanja.

"Zaista želimo da budeš uključena, to nam je veoma važno. Pomislila sam kako bi bilo zabavno da budeš jedna od mojih djeveruša. Ima još šest djevojaka i voljela bih da nam se pridružiš, pomogneš mi u planiranju i učestvuješ u svim tim lijepim stvarima", rekla joj je.

Džanel je posegnula za maramicom.

"Bože, kakva je to čast", odgovorila je i prihvatila poziv, ali je ipak još jednom željela da provjeri da li je buduća mlada sigurna u svoju odluku.

"Potpuno sam sigurna", uvjerila ju je Kejli.

Uz pismo joj je poklonila torbu koju je sama izvezla, a u nju je stavila izvezenu kozmetičku torbicu i druge poklone. Uslijedio je dug zagrljaj, tokom kojeg je baka pronašla vremena i za šalu na račun svog unuka.

"Zavoljela sam te čim sam te upoznala. Kako onda možeš da se udaš za njega kad te ja volim više?", rekla je.

Više od milion pregleda

Snimak objavljen na TikToku za samo dva dana prikupio je više od 1,1 milion pregleda i 200.000 oznaka sviđanja. Među brojnim reakcijama posebno se izdvojio komentar o važnosti uključivanja starijih žena u uloge koje se najčešće dodjeljuju mlađima.

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"Starije žene mogu da se osjećaju tako nevidljivo. Hvala ti što si je uključila u ulogu koja se obično daje mlađim ženama", napisala je jedna osoba, čiji je komentar prikupio oko 35.000 oznaka sviđanja.

Kejli je priznala da je i sama plakala gledajući koliko je Džanel bila dirnuta. Njihova bliskost, objasnila je, odavno se ogleda u dugim telefonskim razgovorima, zajedničkim odlascima u kupovinu i ličnim znacima pažnje. Tako joj je za Božić sašila i prekrivač, prenosi "sd.rs".

"Nana mi od prvog dana govori da se molila za mene. Ona je najnježnija duša i uz nju se osjećam kao kod kuće. Možemo da razgovaramo satima. Imamo zaista poseban odnos", ispričala je.

Kejli i Džejk venčaće se 12. decembra, a među ženama koje će tog dana stajati uz mladu biće i baka koja ju je, mnogo prije poziva da bude djeveruša, već prihvatila kao svoju.