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Najljepša imena za djecu koja su rođena u novembru

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04.11.2026 22:11

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Беба рођене бебе породилиште
Foto: Pexels/ Helena Lopes

Jedno od najvažnijih, ali i najzanimljivih pitanja sa kojim se suočavaju parovi tokom trudnoće jeste ime koje će dati bebi.

Budući da će ga nositi cijelog života, roditelji žele da ono bude i moderno, ali i da zvuči lijepo, moćno, da se "slaže" s prezimenom i da ima neko lijepo ili jako značenje.

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Nekada su se djeci davala ime sa jakom simbolikom, uz vjerovanje da ću im život biti takav kako ime ime glasi. Na primjer, ime Vuk davalo se često u porodicama gdje je puno djece umiralo po rođenju, jer je vuk životinja koja preživljava i najteže uslove, a sa željom da to dijete preživi, baš kao i vuk. Drugi su davali imena po svojim precima, treći su inspiraciju pronalazili u cvijeću, prirodi, voću.

Između ostalog, imena su se davala i prema godišnjim dobima. Jesenja imena birala su po tome da li imaju neko toplo značenje ili podsjećaju svojom simbolikom na najljepše godišnje doba. Tako su se izdvojila i najljepša imena za bebe rođene u novembru, pa ako još uvijek nemate ideju kako da nazovete svoju bebu, evo jedne liste imena koja može da vam posluži kao inspiracija.

Ognjen

Ognjen je slovensko ime povezano sa riječju „oganj“. Simbolizuje vatru, snagu i toplinu, pa posebno odgovara jesenjem periodu, kada vatra i svjetlost postaju simboli doma, sigurnosti i okupljanja.

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Mihajlo

Mihajlo je ime hebrejskog porijekla, duboko ukorijenjeno u srpskoj i hrišćanskoj tradiciji. Posebno se može povezati sa jeseni zbog Miholjdana, koji se obilježava u oktobru, ali i zbog „miholjskog ljeta“, perioda toplih i sunčanih jesenjih dana.

Vuk

Vuk je jedno od najstarijih slovenskih imena kod Srba. Tradicionalno mu se pripisuju snaga, zaštita i izdržljivost. Njegova snažna povezanost sa prirodom daje mu posebno lijep karakter za dijete rođeno u jesen.

Lenka

Lenka ima slovenske korijene i znači "sjajna" ili "plodna". Jednostavno i zvučno ime savršeno se uklapa u jesenji period, simbolizujući nježnost, blagost i toplinu.

Iskra

Iskra je slovensko ime sa vrlo jasnom simbolikom: mala iskra svjetlosti i vatre. Asocira na energiju, novi početak i toplinu koja ostaje i kada dani postaju hladniji.

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Mila

Mila je staro slovensko ime izvedeno iz korijena „mil“, sa značenjem draga, mila i voljena. Kratko i nježno, nosi osjećaj topline i bliskosti, zbog čega se lijepo povezuje sa mirnijom i toplijom atmosferom jeseni.

(Yumama)

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