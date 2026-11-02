Nezapamćen haos na srpskoj svadbi: Obračunali se mladoženja i punac

Odnos zeta i tasta u mnogim porodicama umije da bude komplikovan, ali kada se nagomilane nesuglasice pretvore u otvoreni sukob, posljedice mogu da obilježe i najradosnije porodične trenutke.

Upravo to se, prema pričama gostiju i komšija, dogodilo na jednoj svadbi u Šumadiji, gdje su mladoženja i otac njegove izabranice, koji se navodno nisu podnosili od samog početka, pred kraj slavlja konačno rekli jedan drugom sve što im je bilo na duši.

Srbija Ko je pomilovana Dijana Hrkalović: Promijenila ime, povezivana s Vračarcima

Svadba je trebalo da bude dan ljubavi, veselja i okupljanja porodice, ali su stare razmirice između zeta i tasta, kako se prepričava u komšiluku, zasjenile slavlje i ostavile goste u čudu.

Iako se znalo da njih dvojica nisu u dobrim odnosima, malo ko je očekivao da će nesuglasice eskalirati baš na dan kada su mladenci započinjali zajednički život.

Šta je tačno dovelo do netrpeljivosti između dvojice muškaraca, niko sa sigurnošću ne zna. Komšije, međutim, pretpostavljaju da je riječ o ličnim razlozima, ali i o teškoćama koje ponekad prate odnos roditelja i djeteta koje započinje samostalan život.

"Poznato je da se tastovi i zetovi u našem kraju ne slažu uvijek najbolje, ali ovdje je, čini se, bilo nešto više od uobičajenih čarki. Tast je, navodno, govorio da će mu buduća unučad uvijek biti dobrodošla u kuću i da će ih voljeti, ali da će sa zetom uvijek držati distancu", prepričavaju mještani.

Takav stav, prema pričama iz komšiluka, nije mogao da prođe bez posljedica. Mladoženja je, kako ga opisuju ljudi koji ga poznaju, na prvi pogled povučen i miran, ali navodno umije jasno da pokaže kada smatra da je neko prešao granicu.

Prve varnice još kada su svatovi došli po mladu

Prema pričama pojedinih gostiju koji su od ranog jutra bili uz mladence, prve varnice pojavile su se još kada su svatovi stigli po mladu. Mladoženji se, navodno, nije dopao način na koji su ih dočekali mladini, a odgovornost za takav doček pripisao je upravo njenom ocu.

Srbija Isplata penzija za oktobar 2026. u Srbiji: Kompletan raspored Fonda PIO

Napetost je rasla, ali sukob tada nije prerastao u otvorenu raspravu pred svima. Kako se prepričava, tast je odlučio da zetu odgovori prije nego što su gosti stigli u restoran.

"Navodno mu je poručio da nema pravo da se miješa u njihovu kuću i da zaćuti. Poslije toga se činilo da su se obojica primirila i da će svadba proći bez većih problema", navode oni koji su upoznati sa pričom.

Slavlje je nastavljeno, muzika je svirala, a gostiju je bilo mnogo, pri čemu su, prema pričama iz komšiluka, mladinih zvanica možda imali i više. Ipak, oni koji su znali za zategnute odnose mogli su da primijete da se zet i tast drže podalje jedan od drugog.

Bilo je, navodno, i pokušaja da ih neko pomiri i makar nakratko privoli da razgovaraju. Međutim, nijedan od njih nije želio da napravi prvi korak, pa su nastavili da se ponašaju kao da onog drugog gotovo i nema.

Sve je kulminiralo pred kraj slavlja

Kako se prepričava među gostima, situacija je kulminirala pred kraj svadbe, kada je mladoženja, nakon što je popio, izgubio strpljenje i odlučio da tastu i njegovoj porodici kaže sve što mu je, kako se tvrdi, dugo smetalo.

Navodno je tada nabrojao sve situacije u kojima se osjećao nepoštovano, kao i zamerke koje je do tada prećutkivao. Ono što je trebalo da ostane porodična rasprava pretvorilo se, prema svjedočenjima koja kruže komšilukom, u neprijatnu scenu o kojoj se i danas govori.

Košarka Udar na Nikolu Jokića: Da li je kraj?

Nije poznato šta je sve izgovoreno tokom rasprave, niti da li je neko pokušao ozbiljnije da interveniše. Ipak, priča o sukobu brzo se proširila među mještanima, pa se sada nagađa da li će se odnosi između zeta i tasta ikada popraviti.

"Neki pričaju da zet više neće kročiti u njihovu kuću, pa čak ni u dvorište. Drugi misle da je sve to izgovoreno u afektu i da će se, kada se strasti smire, ipak pomiriti. To su za sada samo priče", kažu komšije.

Mladenci između dvije vatre

I dok se o sukobu i dalje govori, ostaje činjenica da su mladenci tek započeli zajednički život. Prema riječima ljudi iz njihovog okruženja, njih dvoje su skladan par, zbog čega se mnogi nadaju da razmirice starijih neće opteretiti njihov brak.

Porodični sukobi, naročito oni koji se tiču odnosa roditelja i djece nakon udaje ili ženidbe, mogu da budu posebno bolni jer mladence često stavljaju u nezavidan položaj.

Društvo Objavljena prognoza do 17. novembra: Pred nama je nova promjena vremena

Kada se nesuglasice ne rješavaju na vrijeme, čak i dan koji bi trebalo da ostane u najljepšem sjećanju može da postane povod za dugotrajne rasprave.

(Kurir)