Dijete dobija polovinu svog genetskog materijala od majke, a polovinu od oca, a upravo kombinacija tih gena utiče na njegov izgled, temperament, tjelesnu građu i određene biološke karakteristike.

Neke osobine mogu biti veoma očigledne, dok se druge ne vide spolja, ali mogu imati važnu ulogu tokom čitavog života.

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Šta dijete konkretno može da naslijedi od oca?

1. Boju očiju i druge fizičke karakteristike

Otac može prenijeti gene koji učestvuju u određivanju boje očiju, boje i strukture kose, crta lica i drugih fizičkih osobina. Ipak, konačan izgled djeteta rezultat je kombinacije gena oba roditelja.

2. Visinu i tjelesnu građu

Geni oba roditelja učestvuju u određivanju potencijalne visine, proporcija tijela, građe kostiju i drugih fizičkih karakteristika. Zato dijete ponekad izrazito liči na oca po stasu, ramenima, građi ili načinu na koji se razvija.

3. Krvnu grupu i Rh faktor

Otac može prenijeti određene varijante gena koji učestvuju u određivanju krvne grupe i Rh faktora. Krvna grupa djeteta, međutim, zavisi od kombinacije genetskih varijanti koje dobije od oba roditelja.

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4. Predispozicije povezane sa zdravljem

Od oca dijete može naslijediti genetske varijante koje povećavaju ili smanjuju predispoziciju za određena oboljenja. To ne znači da će dijete nužno razviti određenu bolest, već da genetika može biti jedan od faktora rizika.

5. Određene karakteristike metabolizma

Geni naslijeđeni od oba roditelja utiču na način na koji organizam obrađuje i koristi energiju, kao i na različite metaboličke procese.

6. Temperament i određene crte ličnosti

Genetika ima ulogu i u temperamentu. Neka djeca od roditelja mogu naslijediti sklonost ka mirnijem ponašanju, većoj osjetljivosti, impulsivnosti, društvenosti ili oprezu. Ipak, ove osobine nisu određene jednim genom — na njih snažno utiču i odrastanje, iskustva i okruženje.

7. Y hromozom – samo kod sinova

Ako je dijete dječak, otac mu prenosi Y hromozom, koji učestvuje u određivanju muškog pola i nosi određene gene. Ćerke od oca dobijaju X hromozom.

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A koja je najljepša osobina koju dete može da nasledi od oca?

Ako se među svim mogućim naslednim karakteristikama bira ona koja je najdragocjenija, smirenost i emocionalna stabilnost mogu se izdvojiti kao posebno lijepo nasljeđe.

Dijete može naslijediti određene genetske predispozicije povezane sa temperamentom — na primjer, sklonost da ostane pribrano, da manje burno reaguje na stres ili da lakše reguliše emocije. Naravno, to nije osobina koju dijete dobija isključivo od oca, niti se može garantovati samo na osnovu genetike. Na njen razvoj ogromno utiču i vaspitanje, sigurnost, odnosi sa roditeljima i životno iskustvo.

Ali kada dijete od oca naslijedi mirnoću, unutrašnju stabilnost i sposobnost da ostane pribrano kada je najteže, to može biti osobina koja će mu koristiti tokom čitavog života.

(Stil)