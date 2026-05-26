Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Danas vas očekuje razgovor sa nadređenima o promjeni radnog mjesta unutar firme. Na emotivnom planu, partner će vas iznenaditi izletom, dok slobodni dobijaju intrigantnu poruku od nove osobe. Moguća je glavobolja.

Bik

Na poslovnom polju prilive novca usmjeravate na vraćanje jednog starog duga iz prošlosti. Voljena osoba djeluje pomalo distancirano zbog obaveza, dok slobodni na javnom mjestu razmjenjuju značajne poglede sa strancem. Kontrolišite unos šećera.

Blizanci

Vaša koncentracija je danas u padu pa dvaput provjerite sve važne dokumente koje potpisujete. U vezi vas očekuje lijep kompromis oko zajedničkog odmora, dok slobodni preko prijatelja saznaju da imaju tajnog obožavaoca. Više konzumirajte čajeve.

Rak

Uspješno ćete riješiti jedan pravni ili administrativni problem koji vas je dugo opterećivao. Zajednički odlazak u kupovinu donijeće dobru energiju u vaš odnos sa partnerom, dok slobodni pokreću zanimljivu komunikaciju u kafiću. Više se odmarajte.

Lav

Jedan poslovni saradnik će vam ponuditi partnerstvo na novom i veoma profitabilnom projektu. Na ljubavnom polju moguća je manja napetost zbog miješanja članova porodice, dok slobodne očekuje iznenadan poziv od osobe u znaku Škorpije. Mogući su bolovi u leđima.

Djevica

Dobićete dugo očekivanu vijest iz inostranstva koja može značajno uticati na vašu karijeru. Partner je spreman da vas posluša oko jedne važne odluke, dok slobodni na sportskoj manifestaciji sreću nekog vrlo atraktivnog. Promijenite jastuk.

Vaga

Danas ćete morati da izdvojite veću sumu novca za popravku nekog uređaja u kući. Između vas i voljene osobe konačno dolazi do pomirenja nakon dužih nesuglasica, dok slobodni privlače pažnju osobe iz komšiluka. Pazite na zglobove.

Škorpija

Moraćete da odložite jedan važan sastanak jer će vam iskrsnuti hitnije obaveze na terenu. Sa partnerom ćete planirati kupovinu nekog vrijednog komada namještaja, dok slobodni dobijaju priliku da izađu sa osobom koja često boravi blizu njih. Odlična kondicija.

Strijelac

Fokusirajte se na timski rad jer ćete samo uz pomoć kolega uspjeti da završite zadatak na vrijeme. Voljena osoba očekuje veću posvećenost i otvoreno pokazuje svoje nezadovoljstvo, dok slobodni na proslavi rođendana upoznaju zanimljivog umjetnika. Izbjegavajte gazirana pića.

Jarac

Iznenadna pohvala od klijenata otvoriće vam vrata za pregovore o većoj plati ili honoraru. Na emotivnom polju partner vam priređuje romantičnu večeru kojom će vas oduševiti, dok slobodni ulaze u flert na radnom mjestu. Čuvajte se prehlade i virusa.

Vodolija

Preuzmite odgovornost za jednu grešku na poslu kako biste izbjegli dalje komplikacije sa šefom. U odnosima vlada monotonija koja vam trenutno uopšte ne prija, dok slobodni sreću poznanika iz djetinjstva na kućnoj zabavi. Potreban vam je san.

Ribe

Imaćete mnogo energije da pokrenete privatni posao o kojem već veoma dugo razmišljate. Partner otvoreno traži više vremena za sebe i svoje hobije, dok slobodne očekuje prijatno upoznavanje tokom šetnje parkom. Otiđite na pregled vida.