Iznenadno ste se udebljali? Razlog bi mogao da leži u ovoj kutijici lijekova

Ako ste u posljednje vrijeme primijetili nakupljanje kilograma, „krivac“ bi mogao da bude neki od lijekova koje možda pijete.

„Svi lijekovi imaju različite nuspojave, uključujući neke koji mogu dovesti do povećanja tjelesne težine“, kaže Šail Gandi, potpredsjednica farmacije u kompaniji „SinglKer“.

Ona smatra da je uvijek važno da razgovarate sa svojim ljekarom ili farmaceutom o novom lijeku i njegovim nuspojavama kako biste razumjeli kako on potencijalno može da utiče na vas. Ako vam je ljekar propisao neki lijek, nemojte da prestajete da ga pijete na svoju ruku, ali sa ljekarom uvijek možete razgovarati o onome što vas brine, pa tako i o nuspojavama.

„Ako imate određeno stanje zbog kojeg bi se dobijanje kilograma moglo negativno odraziti na vaše zdravlje, razgovarajte sa ljekarom kako biste saznali da li je dostupna neka druga opcija“, savjetuje Gandi.

Beta-blokatori

Beta-blokatori se najčešće propisuju osobama koje imaju visok krvni pritisak i srčane probleme, ali i za liječenje migrene, anksioznosti i glaukoma. Osobe koje uzimaju beta-blokatore mogu da dobiju između dva i tri kilograma, navodi klinika „Mejo“ (Mayo Clinic).

Dodaju da, ukoliko uzimate beta-blokatore zbog srčanih problema i nakupite više kilograma, to bi mogao da bude znak da se nakuplja tečnost, zbog čega bi obavezno trebalo da kontaktirate ljekara.

„Vaš ljekar može da vam pomogne i odredi da li je dobijanje kilograma posljedica nakupljanja tečnosti koja se može pojaviti kod srčanog zastoja“, pišu stručnjaci.

Insulin

Osobe koje imaju dijabetes svakodnevno uzimaju insulin, a on može lakše pretvarati šećer u mast ako pretjerate sa slatkišima. Budući da uzimanje lijekova u ovom slučaju nije izborno, pazite da ograničite slatku hranu i piće ako ne želite da se udebljate.

Kortikosteroidi

Kortikosteroidi su lijekovi koji pomažu kod smanjenja upala, a mogu da prouzrokuju debljanje jer tokom njihovog uzimanja osoba ima povećan apetit, a može doći i do zadržavanja tečnosti.

Što je veća doza steroida i što se duže uzimaju, veća je vjerovatnoća da će se osoba udebljati. Ako ih uzimate nekoliko dana ili nekoliko nedjelja, obično se ne javljaju značajnije nuspojave. Dobra vijest je da se težina obično smanji u periodu između šest mjeseci i godinu dana nakon prestanka uzimanja lijekova.

Lijekovi protiv napada

Osobe sa epilepsijom ili sličnim stanjima mogu da imaju povećan apetit ako uzimaju lijekove kao što su gabapentin, pregabalin i vigabatrin.

Ako pacijent uzima jedan od ovih lijekova, može da primijeti da počinje da dobija kilograme. Ukoliko pacijentu ne odgovara lijek, trebalo bi da razgovara sa svojim ljekarom o prelasku na lijekove za epilepsiju koji su povezani sa gubitkom težine ili su neutralni kada je u pitanju tjelesna masa.

Antipsihotici

Antipsihotici se obično koriste za liječenje šizofrenije i bipolarnog poremećaja, a jedna od nuspojava koju mogu da imaju jeste debljanje, piše „Best lajf“.

Olanzapin je jedan od antipsihotika koji može da prouzrokuje debljanje, dok se za lurasidon i ziprasidon smatra da imaju manju vjerovatnoću da će dovesti do dobijanja kilograma, prenosi Nova.rs.