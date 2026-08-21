Kontaktna sočiva ljeti: Pet grešaka koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje vaših očiju

Bliži se ljeto i dugo očekivani odlasci na more, vikendi na plaži i dugi sunčani dani provedeni na otvorenom. Ipak, za osobe koje nose kontaktna sočiva, ljeto donosi poseban niz problema, a jedno od najčešćih pitanja je – "Smijem li da se kupam sa sočivima?"

More, hlor iz bazena, sunce i vjetar mogu izazvati iritaciju očiju, a osobe koje nose kontaktna sočiva često nesvjesno prave greške koje dodatno povećavaju rizik od infekcija i neprijatnosti.

Kako biste ovog ljeta bezbrižno uživali na plaži i izbjegli neugodne situacije, važno je znati šta nikako ne biste smjeli da radite sa kontaktnim sočivima donosimo pet najvažnijih upozorenja oftalmologa i optičara.

Ljeto i kontaktna sočiva: šta (ne) treba raditi

Nemojte se kupati sa sočivima

Da odgovorimo na pitanje s početka – ne, kupanje sa kontaktnim sočivima nikada nije dobra ideja. More, voda iz bazena, kao i rijeke i jezera, mogu sadržavati mikroorganizme koji se zadržavaju na sočivima i povećavaju rizik od iritacija i infekcija oka. Zato je prije plivanja najbolje izvaditi sočiva ili nositi zaštitne naočare za plivanje. Ako primijetite simptome infekcije oka, važno je da se odmah javite ljekaru.

Pripremite rezervna sočiva i rastvor

Svim korisnicima kontaktnih sočiva barem jednom se dogodilo da krenu na godišnji odmor bez dovoljno rezervnih sočiva ili rastvora, što može i te kako pokvariti planove. Zato je najbolje da uvijek sa sobom imate rezervni par sočiva i bočicu rastvora – čak i kada idete na plažu.

Nosite sunčane naočare

Sunčane naočare mnogo su više od modnog dodatka – one štite oči od štetnih UV zraka, vjetra i dodatnog isušivanja tokom ljeta. Iako neka kontaktna sočiva imaju UV zaštitu, ona sama po sebi nije dovoljna. Zato je uz kontaktna sočiva uvijek preporučljivo nositi kvalitetne sunčane naočare sa stopostotnom UV zaštitom.

Ne ostavljajte rastvor za sočiva i kutijicu na suncu ili u vrućem automobilu.

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Visoke temperature mogu uticati na kvalitet rastvora za kontaktna sočiva i higijenu same kutijice. Ako ih ostavite na suncu, plaži ili u zagrijanom automobilu, toplota može smanjiti efikasnost rastvora i povećati rizik od razvoja bakterija. Zato je kontaktna sočiva i pribor za njih najbolje uvijek držati na hladnom mjestu, zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti, prenosi ljepotaizdravlje.hr .

Ponesite kapi za vlaženje očiju

Vrućina, sunce, klima-uređaji i vjetar tokom ljeta mogu dodatno isušiti oči, posebno kod osoba koje nose kontaktna sočiva. Upravo zato dobro je uvijek sa sobom imati kapi za vlaženje očiju koje mogu pomoći u ublažavanju osjećaja suvoće, peckanja i nelagode. Kapi mogu biti posebno korisne nakon dana provedenog na plaži ili dugog boravka na suncu.