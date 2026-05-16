Art radar: Fascinantni svijet arhitekture

16.05.2026 12:34
Арт радар: Фасцинантни свијет архитектуре

U novom izdanju emisije 'Art radar' vodimo vas kroz fascinantan svijet arhitekture.

Upoznaćemo profesoricu Dijanu Stupar i njene studente koji će nam otkriti kako nastaju ideje koje mijenjaju vizure savremenog društva. Otkrićemo gdje se susreću estetika, funkcionalnost i kreativnost, ali i zašto arhitektura odavno nije samo gradnja, već snažan izraz kulture i identiteta.

Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.

Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.

Art radar', nedjelja u 20 časova.

