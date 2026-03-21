Art radar: Tajna vrbaskog mača i pozorišna umjetnost

Izvor:

ATV

21.03.2026

14:00

Арт радар: Тајна врбаског мача и позоришна умјетност

U ovonedjeljnom izdanju 'Art radara' donosimo priču o jednoj Ivani, koja nas je odvela daleko u neolit i otkrila nam i tajnu vrbaskog mača.

A iz daleke prošlosti zakoračili smo na daske koje život znače, gd‌je nas čeka priča o pozorišnoj rediteljki Dajani i njenom stvaralačkom svijetu.

Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.

Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.

Art radar', nedjelja u 20 časova.

