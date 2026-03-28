Energo klub: Detalji sedmog SET-a i energo aktuelnosti

Izvor:
ATV
28.03.2026
10:38
'Energo klub' ove nedjelje donosi sve detalje sedmog izdanja Samita energetike Trebinje.
Pričamo i o drugim energo temama i dajemo odgovore na najaktuelnija pitanja!
Istražujemo: Kako proizvode pogoni u Višegradu, a kada će konačno oni u Ugljeviku? Kako teče projekat gasifikacije u Srpskoj? Zašto Gačanima smetaju solarni paneli?
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
