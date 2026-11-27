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Foto: ATV

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Kolumbije 1:0 u utakmici trećeg kola L grupe Svjetskog prvenstva u Kataru za igrače do 17 godina i osvojila prvo mjesto.

Srbija je ostvarila maksimalan učinak za plasman u nokaut fazu, pobijedivši prethodno Honduras i Japan. Srbija će ime novog rivala u nokaut fazi saznati kada budu završene sve utakmice u grupama. Mečevi prve runde nokaut faze biće odigrani u ponedjeljak, 30. novembra, prenosi Srna.

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