Autor:ATV redakcija
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Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Kolumbije 1:0 u utakmici trećeg kola L grupe Svjetskog prvenstva u Kataru za igrače do 17 godina i osvojila prvo mjesto.
Srbija je ostvarila maksimalan učinak za plasman u nokaut fazu, pobijedivši prethodno Honduras i Japan.
Srbija će ime novog rivala u nokaut fazi saznati kada budu završene sve utakmice u grupama.
Mečevi prve runde nokaut faze biće odigrani u ponedjeljak, 30. novembra, prenosi Srna.
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