Velika tragedija pogodila je svjetski boks, irski borac Li Rivs preminuo je u 31. godini života, tri i po mjeseca nakon što je u ringu protiv sunarodnika Gerija Kalija zadobio tešku povredu mozga.

Poslije višemjesečne grčevite borbe za oporavak, njegovo zdravstveno stanje se naglo zakomplikovalo usled jake infekcije, pa je u ponedjeljak uveče podlegao posljedicama u bolnici u Limeriku.

Do kobne povrede došlo je 1. avgusta u dablinskoj dvorani „3Arena“, tokom meča u superlakoj kategoriji. Sudija je borbu prekinuo u desetoj rundi pošto se Rivs dva puta našao na podu, a čitav epilog još je potresniji zbog činjenice da je u tom trenutku imao prednost na bodovnim listama i bio nadomak pobjede.

Ljekarska ekipa mu je prvu pomoć ukazala već pored samog ringa, odakle je hitno transportovan u bolnicu „Bomont“, gdje je podvrgnut operaciji mozga i uveden u indukovanu komu. Kako bi bio bliže najbližima, u oktobru je prebačen na liječenje u Limerik, ali se situacija tamo nažalost dodatno pogoršala.

We are deeply saddened by the news of Lee Reeves’ passing. Our condolences go out to his family, friends and the entire boxing community. Rest in peace. https://t.co/zBF0nwaPv4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 17, 2026

Odlazak Lija Rivsa duboko je potresao čitavu boksersku javnost, a uz porodicu i prijatelje, poseban trag ostavio je i njegov nekadašnji trener Džonatan O'Brajen. On je mjesecima bio uz svog bivšeg pulena i pokrenuo humanitarnu kampanju za troškove liječenja, u kojoj je prikupljeno više od 126.000 evra.

- Zbogom, sine. Počivaj u miru. Borio si se tako snažno do samog kraja - napisao je O'Brajen.