Legendarni španski teniser Rafael Nadal priznao je da je nakon osvajanja prve grend slem titule na Rolan Garosu 2005. godine vjerovao da će ostatak karijere moći da provede sa mnogo manje pritiska, ali je ubrzo shvatio da veliki uspjesi donose još veća očekivanja.

Osvajač 22 Grend slem trofeja, od kojih čak 14 na Rolan Garosu, govorio je za francuski "L'Ekip" povodom objavljivanja nove knjige koja kroz fotografije prikazuje njegovu bogatu karijeru.

Nadal se posebno osvrnuo na 2005. godinu, kada je kao devetnaestogodišnjak prvi put nastupio na Rolan Garosu i odmah osvojio titulu.

"To je bio moj prvi nastup na Rolan Garosu, 2005. godine, i odmah sam ga osvojio. Moj prvi Grend slem! To je, naravno, bilo nešto veoma važno, ogromna prekretnica u mojoj mladoj karijeri", prisjetio se Nadal.

Španac je priznao da je tada vjerovao da je ostvario najveći cilj i da će mu zbog toga nastavak karijere biti znatno opušteniji.

Da budem iskren, u tom trenutku mislio sam da sam već stigao do vrha. Vjerovao sam da ću ostatak karijere moći da provedem mnogo mirnije, ali u stvarnosti je bilo potpuno suprotno."

Nadal je objasnio da je svaka naredna godina donosila još veći pritisak, posebno zbog očekivanja da ponovi prethodne uspjehe.

"Jednom pobjedite, ali sljedeće godine ste još nervozniji, a one tamo još više. Tako je bilo sve dok konačno nisam došao do trenutka kada sam postao smireniji", rekao je Nadal.

Španac je prvi Rolan Garos osvojio pobjedom nad Marijanom Puertom u finalu, a potom je na pariskoj šljaci izgradio jedan od najimpresivnijih rekorda u istoriji sporta, osvojivši ukupno 14 titula, prenosi b92.