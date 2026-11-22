Humanitarno udruženje „Mali anđeo“ uputilo je apel svim humanim ljudima i institucijama da pomognu Anastaziji Kočić, koja je stopostotni invalid i nepokretna je, kako bi nastavila sa neophodnim liječenjem, specijalističkim pregledima i rehabilitacijom.

Pozivom na humanitarni broj 17193 građani doniraju 2 KM.Anastazija je nedavno u Hrvatskoj obavila više potrebnih pretraga i kontrola, među kojima su magnetna rezonanca, ortopedski i stomatološki pregledi, kao i drugi neophodni zahvati.

Urađene su i laboratorijske analize krvi, tokom kojih je uočen problem sa nivoom željeza, zbog čega je primila transfuziju krvi i potrebno je da nastavi sa pregledima kod hematologa.

Pred Anastazijom se nalazi još niz specijalističkih pregleda i kontrola u Zagrebu, uključujući pregled kod neurohirurga, urodinamsku pretragu i druge analize prema preporukama ljekara.

Budući da je nepokretna, u potpunosti je upućena na tuđu njegu i pomoć.

Iz Humanitarnog udruženja „Mali anđeo“ pozivaju sve koji su u mogućnosti da podrže Anastaziju pozivom na broj 17193 ili uplatom na račune udruženja.

Podaci za uplatu pomoći

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali anđeo“, Novaka Pivaševića bb, 78000 Banjaluka

Svrha uplate: Za Anastaziju Kočić

KM račun (Adiko banka): 5520002009328582

Devizni račun IBAN: BA395520002062114139

SVIFT: HAABBA2B

Humanitarni broj: 17193 (2 KM)