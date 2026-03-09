Logo
"He na Drini": Obilježen 8. mart – Međunarodni dan žena

"Хе на Дрини": Обиљежен 8. март – Међународни дан жена
Foto: He na Drini

Povodom Međunarodnog dana žena, preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ obilježilo je praznik prigodnim koktelom i uručivanjem poklona ženama zaposlenim u ovom kolektivu.

Direktor Nedeljko Perišić zahvalio se svim damama na saradnji, istakavši da njihov rad, znanje i posvećenost doprinose zajedničkom uspjehu i dobrim rezultatima u poslovanju.

Predsjednik Sindikalne organizacije „He na Drini“ pridružio se čestitkama povodom 8. marta, poželivši koleginicama puno zdravlja, sreće i uspjeha.

"Ovaj praznik je prilika da izrazimo zahvalnost i poštovanje svim ženama u našem kolektivu, čiji trud, profesionalnost i energija svakodnevno čine naše preduzeće boljim".

HE na Drini

Hidroelektrane na Drini

