"He na Drini": Obilježen 8. mart – Međunarodni dan žena

Povodom Međunarodnog dana žena, preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ obilježilo je praznik prigodnim koktelom i uručivanjem poklona ženama zaposlenim u ovom kolektivu.

Direktor Nedeljko Perišić zahvalio se svim damama na saradnji, istakavši da njihov rad, znanje i posvećenost doprinose zajedničkom uspjehu i dobrim rezultatima u poslovanju.

Predsjednik Sindikalne organizacije „He na Drini“ pridružio se čestitkama povodom 8. marta, poželivši koleginicama puno zdravlja, sreće i uspjeha.

"Ovaj praznik je prilika da izrazimo zahvalnost i poštovanje svim ženama u našem kolektivu, čiji trud, profesionalnost i energija svakodnevno čine naše preduzeće boljim".