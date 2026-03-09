"He na Drini": Obilježen 8. mart – Međunarodni dan žena

Autor:ATV
09.03.2026
10:06
Komentari:0
Povodom Međunarodnog dana žena, preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ obilježilo je praznik prigodnim koktelom i uručivanjem poklona ženama zaposlenim u ovom kolektivu.
Direktor Nedeljko Perišić zahvalio se svim damama na saradnji, istakavši da njihov rad, znanje i posvećenost doprinose zajedničkom uspjehu i dobrim rezultatima u poslovanju.
Predsjednik Sindikalne organizacije „He na Drini“ pridružio se čestitkama povodom 8. marta, poželivši koleginicama puno zdravlja, sreće i uspjeha.
"Ovaj praznik je prilika da izrazimo zahvalnost i poštovanje svim ženama u našem kolektivu, čiji trud, profesionalnost i energija svakodnevno čine naše preduzeće boljim".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
15 h0
Društvo
16 h1
Najnovije
Najčitanije
11
43
11
33
11
26
11
24
11
22
Trenutno na programu