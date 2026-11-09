Logo

Mitropolit Fotije: Crkvu napadaju sa svih strana, ali ona je trpeljiva i umudrena Bogom pobjeđuje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 20:13

Komentari:

0
Mitropolit Fotije: Crkvu napadaju sa svih strana, ali ona je trpeljiva i umudrena Bogom pobjeđuje

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije ocijenio je da Srpsku pravoslavnu crkvu /SPC/ napadaju sa svih strana i svim sredstvima, po medijima i društvenim mrežama, ali je poručio da je Crkva trpeljiva, umudrena Bogom i da pobjeđuje.

"Ljudi koji napadaju Crkvu ne biraju sredstva ni reči. Spremni su svakome da kažu bilo šta, bez stida pred Bogom i ljudima. Oni moraju da shvate da reč hule nije reč blagoslova, ali da je Crkva Hristova trpeljiva, pobeđuje svojim trpljenjem, smirenjem i praštanjem", naveo je mitropolit Fotije.

U besjedi na Mitrovdan, koja je danas objavljena na internet stranici Eparhije zvorničko-tuzlanske, vladika je rekao da se izmišljaju različite stvari i izgovaraju hule na Sveti arhijerejski sabor, Sveti arhijerejski sinod, patrijarha, mnoge arhijereje, pa i na svetitelje poput Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Svetog Ave Justina Ćelijskog.

"Ti ljudi jednostavno ispoljavaju svoj unutrašnji gnev i svoje duhovno stanje, koje je u određenoj meri opsednuto. Tako se to stanje naziva u duhovnom životu", ukazao je mitropolit Fotije.

Prema riječima mitropolita zvorničko-tuzlanskog, sveti oci uče da čovjek može biti potpuno ili djelimično opsjednut demonima, a njegov um zarobljen.

"Sveti oci još kažu da je um sektaša porobljen - čovek koji stupi u neku sektu ne može lako da se oslobodi i izađe iz nje, jer su demoni porobili tu zajednicu", naveo je mitropolit Fotije, prenosi Srna.

Угљевик слави славу

Gradovi i opštine

Ugljevik proslavio svoju zaštitnicu Svetu Petku

Vladika je istakao da je Hrist raspet na krstu na Golgoti izgledao pobijeđen od svijeta i najbespomoćniji, a upravo je tada pobjeđivao najvećeg neprijatelja - smrt.

"Tako i Crkva živi tiho, umudrena Bogom, iznoseći reči jevanđelja u teškim vremenima, u vremenima progona, stradanja i napada. Crkva je kroz istoriju uvek tako živela i živeće do kraja istorije, ali će iz svega izaći kao pobednik", rekao je mitropolit Fotije.

Biti pravoslavan, naveo je, znači nositi svoj krst, ali i ići pobjedonosnim putem ka vaskrsenju Hristovom.

"Ne treba da se plašimo - Bog je sa nama, a kad je Bog sa nama, ko će protiv nas", poručio je mitropolit Fotije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mitropolit Fotije

Srpska pravoslavna crkva

Komentari (0)

Pročitajte više

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlaski Fotije služi Svetu arhijerijsku liturgiju u Hramu Svetog Cara Lazara u Kruškovom Polju, a dočeku vladike i početaku bogosluženja prisustvovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Republika Srpska

Minić: Zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda oko svetinja

2 mj

0
Crkva

Društvo

Ove molitve samo danas imaju posebnu jačinu! Srpska pravoslavna crkva se sjeća Svetih mučenika

2 mj

0
Teslić - mitropolit Fotije - Sveta liturgija

Gradovi i opštine

Mitropolit Fotije: Velika je radost vidjeti portu punu ljudi

3 mj

1
Savo Minić sa mitropolitom Fotijem u Bijeljini

Društvo

Savo Minić sa mitropolitom Fotijem u Bijeljini

2 mj

0

Više iz rubrike

Vandali uništili brojne svjetiljke u Parku sunca u Istočnom Sarajevu

Društvo

Vandali uništili brojne svjetiljke u Parku sunca u Istočnom Sarajevu

2 h

0
Prvi glavni republički tužilac Republike Srpske Miroslav Gladanac preminuo je danas u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, potvrđeno je iz njegove porodice.

Društvo

Preminuo Miroslav Gladanac

2 h

0
Iguman manastira Hilandara arhimandrit Metodije i vršilac dužnosti prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjaluci Aleksandar Ostojić danas su potpisali sporazum s ciljem očuvanja, zaštite, afirmacije kulturnog i istorijskog nasljeđa srpskog naroda koje se čuva u ovom manastiru.

Društvo

Manastir Hilandar i Univerzitet u Banjaluci potpisali sporazum o saradnji

4 h

0
Republički hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za naredne dane. Promjenljivo oblačno vrijeme, kiša i sunčani periodi očekuju se u Srpskoj.

Društvo

Objavljena prognoza za ovu sedmicu, evo kada stižu snijeg i kiša

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima