Mitropolit Fotije: Crkvu napadaju sa svih strana, ali ona je trpeljiva i umudrena Bogom pobjeđuje

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije ocijenio je da Srpsku pravoslavnu crkvu /SPC/ napadaju sa svih strana i svim sredstvima, po medijima i društvenim mrežama, ali je poručio da je Crkva trpeljiva, umudrena Bogom i da pobjeđuje.

"Ljudi koji napadaju Crkvu ne biraju sredstva ni reči. Spremni su svakome da kažu bilo šta, bez stida pred Bogom i ljudima. Oni moraju da shvate da reč hule nije reč blagoslova, ali da je Crkva Hristova trpeljiva, pobeđuje svojim trpljenjem, smirenjem i praštanjem", naveo je mitropolit Fotije.

U besjedi na Mitrovdan, koja je danas objavljena na internet stranici Eparhije zvorničko-tuzlanske, vladika je rekao da se izmišljaju različite stvari i izgovaraju hule na Sveti arhijerejski sabor, Sveti arhijerejski sinod, patrijarha, mnoge arhijereje, pa i na svetitelje poput Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Svetog Ave Justina Ćelijskog.

"Ti ljudi jednostavno ispoljavaju svoj unutrašnji gnev i svoje duhovno stanje, koje je u određenoj meri opsednuto. Tako se to stanje naziva u duhovnom životu", ukazao je mitropolit Fotije.

Prema riječima mitropolita zvorničko-tuzlanskog, sveti oci uče da čovjek može biti potpuno ili djelimično opsjednut demonima, a njegov um zarobljen.

"Sveti oci još kažu da je um sektaša porobljen - čovek koji stupi u neku sektu ne može lako da se oslobodi i izađe iz nje, jer su demoni porobili tu zajednicu", naveo je mitropolit Fotije, prenosi Srna.

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Vladika je istakao da je Hrist raspet na krstu na Golgoti izgledao pobijeđen od svijeta i najbespomoćniji, a upravo je tada pobjeđivao najvećeg neprijatelja - smrt.

"Tako i Crkva živi tiho, umudrena Bogom, iznoseći reči jevanđelja u teškim vremenima, u vremenima progona, stradanja i napada. Crkva je kroz istoriju uvek tako živela i živeće do kraja istorije, ali će iz svega izaći kao pobednik", rekao je mitropolit Fotije.

Biti pravoslavan, naveo je, znači nositi svoj krst, ali i ići pobjedonosnim putem ka vaskrsenju Hristovom.

"Ne treba da se plašimo - Bog je sa nama, a kad je Bog sa nama, ko će protiv nas", poručio je mitropolit Fotije.