Rijeka Drina poprima oblik najveće otvorene deponije u regionu

Rijeka Drina umjesto simbola prirode, ljepote i turističkog potencijala sve više poprima oblik najveće otvorene deponije u regionu. Problem plutajućeg otpada prisutan je od početka rada HE na Drini. Otpad u Višegradsko jezero dolazi iz tri države: BiH, Srbije i Crne Gore.

Prilikom dotoka rijeke Drine preko instalisanog protoka preko 800 metara kubnih u minuti, ne može se kontrolisati protok smeća. Ovih dana rijeka Drina ponovo je postala najveća deponija smeća na vodi.

-Mi možemo da kontrolišemo taj dotok plutajućeg otpada do 800 metara kubnih u sekundi, a poslije toga ne možemo jer moramo da puštamo vodu kroz dubinske ispuste i preliv – rekao je Darko Frganja, Rukovodilac službe za kvalitet i zaštitu životne sredine HE na Drini.

-Sami ne može riješiti taj problem. Osnovna djelatnost HE je proizvodnja električne energije, ali mi moramo da se borimo i sa ovom nevoljom kako ne bi ugrozili rad same HE - dodao je Frnjaga, te naglasio da su u prethodnom periodu kupili i multifunkcionalno vozilo za skupljanje tog otpada i godišnje HE na Drini ta aktivnost košta negdje od 50-200.000KM

Otpad koji proizvode ljudi i priroda u vodotokove stiže direktinim bacanjem smeća u vodu i poplavom gradskih deponija koje se nalaze na obalama rijeka.