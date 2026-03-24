Rijeka Drina poprima oblik najveće otvorene deponije u regionu

24.03.2026 09:22

Отпад на ријеци Дрини
Foto: ATV

Rijeka Drina umjesto simbola prirode, ljepote i turističkog potencijala sve više poprima oblik najveće otvorene deponije u regionu. Problem plutajućeg otpada prisutan je od početka rada HE na Drini. Otpad u Višegradsko jezero dolazi iz tri države: BiH, Srbije i Crne Gore.

Prilikom dotoka rijeke Drine preko instalisanog protoka preko 800 metara kubnih u minuti, ne može se kontrolisati protok smeća. Ovih dana rijeka Drina ponovo je postala najveća deponija smeća na vodi.

-Mi možemo da kontrolišemo taj dotok plutajućeg otpada do 800 metara kubnih u sekundi, a poslije toga ne možemo jer moramo da puštamo vodu kroz dubinske ispuste i preliv – rekao je Darko Frganja, Rukovodilac službe za kvalitet i zaštitu životne sredine HE na Drini.

-Sami ne može riješiti taj problem. Osnovna djelatnost HE je proizvodnja električne energije, ali mi moramo da se borimo i sa ovom nevoljom kako ne bi ugrozili rad same HE - dodao je Frnjaga, te naglasio da su u prethodnom periodu kupili i multifunkcionalno vozilo za skupljanje tog otpada i godišnje HE na Drini ta aktivnost košta negdje od 50-200.000KM

Otpad koji proizvode ljudi i priroda u vodotokove stiže direktinim bacanjem smeća u vodu i poplavom gradskih deponija koje se nalaze na obalama rijeka.

HE na Drini

rijeka drina

otpad na Drini

Darko Frganja

Višegrad

Više iz rubrike

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Nikuda bez kišobrana: Danas oblačno sa kišom

3 h

0
Киша цеста

Društvo

Vozači, budite na oprezu: AMS izdao upozorenje

3 h

1
Беба

Društvo

Srpska bogatija za 22 bebe

4 h

0
Данас славимо Светог Тита, изговорите ово за вјечни спас

Društvo

Danas slavimo Svetog Tita, izgovorite ovo za vječni spas

4 h

0

11

34

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

11

30

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

11

24

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

11

17

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

11

15

Vic dana: Ko je faca u kafani?

