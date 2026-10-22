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Skoro 100.000 KM za poribljavanje Drine: Poznato koliko se ribe pušta u rijeku

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22.10.2026 08:47

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Foto: ATV

"Hidroelektrane na Drini“ iz Višegrada nastavljaju aktivnosti na očuvanju i obnavljanju ribljeg fonda rijeke Drine i njenih pritoka, a vrijednost poribljavanja iznosi 93.401,10 KM sa PDV-om.

Kako je za ATV potvrdio rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine Darko Frganja, preduzeće svake godine realizuje aktivnosti poribljavanja s ciljem očuvanja ribljeg fonda.

Poribljavanje obuhvata 3.000 kilograma mlađi šarana, veličine od 150 do 300 milimetara, kao i 2.200 kilograma potočne pastrmke, veličine od 70 do 100 milimetara.

Ukupno je riječ o 5.200 kilograma riblje mlađi namijenjene obnavljanju ribljeg fonda Drine i njenih pritoka.

Iz ovog preduzeća ističu da će aktivnosti poribljavanja biti nastavljene i u narednom periodu.

Osim poribljavanja, „Hidroelektrane na Drini“ tokom ove godine realizovale su i niz drugih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

U saradnji sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Novo Goražde“ organizovana su predavanja iz oblasti zaštite životne sredine, čiji je cilj bio podizanje ekološke svijesti građana.

Takođe, tokom godine realizovana je obuka iz oblasti zaštite životne sredine za sve zaposlene u preduzeću.

Na ovaj način, pored proizvodnje električne energije, „Hidroelektrane na Drini“ sprovode i aktivnosti usmjerene na očuvanje ribljeg fonda i podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine.

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HE na Drini

HE Višegrad

poribljavanje

rijeka drina

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