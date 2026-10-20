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Temperatura do 26 stepeni, ali stiže promjena

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20.10.2026 07:22

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj sutra će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u večernjim časovima očekuje jačanje vjetra u pojedinim predjelima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti pretežno vedro i svježe, a u višim predjelima i hladno. Lokalno je duž rijeka i u kotlinama moguća prolazna magla.

Tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha biće od 20 do 26 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti oko 15 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog ili sjeveroistočnog smjera. Na zapadu i u planinskim predjelima poslijepodne će početi da duva jugo, koji će prema noći jačati i biti umjeren do jak.

Prema prognozi RHMZ-a, naš region nalazi se pod uticajem grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha, dok je prizemno polje pritiska iznad normale, ali u postepenom padu.

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