Aranđelovdanski vašar u Mrkonjić Gradu: Najbolja šljivovica Milenka Milekića

Šljivovica Milenka Milekića iz Mrkonjić Grad proglašena je za najkvalitetniju na manifestaciji "Aranđelovdanski vašar" u Mrkonjić Gradu.

Učešće je uzelo 55 izlagača iz ove opštine, Jezera, Šipova, Ribnika, Petrovca, Drvara, Banjaluke i Jajca, koji su predstavili razne vrste rakija i proizvode od meda, narodne rukotvorine, zanatske proizvode, tradicionalna jela.

Milekić je rekao novinarima da drugi put pobjeđuje u kategoriji šljivovice, dok je njegov otac u kategoriji najbolja jabukovača bio pobjednik tri puta.

On je napomenuo da je nastavio porodičnu tradiciju proizvodnje rakije, te dodao da je djed prve zasade formirao u selu Medna kod Mrkonjić Grada, a da je otac nastavio da proizvodi rakiju.

Milekić je rekao da je sve to unaprijedio spojivši tradicionalnu i modernu proizvodnju, te je tako i nastala rakija vrhunskog kvaliteta.

Na drugom mjestu je rakija Vinodraga Ubovića iz Mrkonjić Grda, dok je treće mjesto osvojio Momir Vujasin iz Banjaluke.

Nagradu za najbolju kruškovaču osvojio je Vinodrag Ubović iz Mrkonjić Grada, dok je priznanje za najbolju jabukovaču dobio Ranislav Milanović iz Foče.

Cijena kilograma meda danas je iznosila 25 KM, rakija medovača se mogla kupiti za 30 KM, šljivovica od 20 do 30 KM, dok je litar domaće drenje koštao 40 KM.

Manifestacija je počela u četvrtak, 14. novembra, senzornim ocjenjivanjem kvaliteta domaće rakije, a organizovana su i stručna predavanja za proizvođače rakija, voća, povrća i meda.

U okviru "Aranđelovdanskog vašara" održan je Festival domaće rakije, etno-festival "Jabuka", Dani meda, izložba rukotvorina "Zlatne ruke", "Mrkonjićka alka", Gradimir Mrkonjić Grada i Gradimir Republike Srpske.

Prvo mjesto u disciplini Gradimir Mrkonjić Grada osvojio je Milan Ćoćkalo, dok je prvu nagradu Gradimir Republike Srpske dobio Tarik Babić iz Visokog.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad Dragan Vođević rekao je da narod ovog kraja vijekovima unazad živi od svog rada, stvarajući proizvode koji su se posebno istakli kao što su proizvodi od rakije i gastronomska ponuda zasnovana na domaćoj proizvodnji.

On je naglasio da je već uveliko u toku inicijativa da se zaštiti geografsko porijeklo čuvene mrkonjićke rakije, te izrazio nadu da će do naredne manifestacije to biti i završeno.

Na manifestaciji je svoju etno, gastro i turističku ponudu predstavila i opština Jezero. Na štandu su izložili razne vrste domaćih proizvoda spremanih isključivo od domaćih sirovina.

Marta Stanišić iz Mrkonjić Grada koja se proizvodnjom prirodne kozmetike "Mis teuta" bavi šest godina u ponudi ima oko 40 proizvoda.

Pčelar iz Banjaluke Nenad Petrušić pčelarstvom se bavi još od 1986. godine, te da pored tri vrste meda kao što su vrijesak, planinska livada i kestenov med, u ponudi imaju razne mješavine u medu, meleme na bazi pčelinjih proizvoda, propolis kapi, čajeve i druge proizvode.

Dušanka Demir iz Drvara izložila je proizvode od drenjine jer je ova opština po drenjini i poznata.

Mirko Glić iz sela Bjelajce, koji se bavi uzgojem svinja i ovaca, na vašaru je predstavio pečenu prasetinu, jagnjetinu, čvarke, domaće mlijeko, a njegova supruga izložila je domaće kolače koje izrađuje isključivo od domaćih proizvoda.

Organizator "Aranđelovdanskog vašara" koji je održan u Sportskoj dvorani "Arena Nove banke" je Agencija za privredni razvoj, a pokrovitelj opština Mrkonjić Grad.