Elektro-Bijeljina: Isključenja struje zbog planskog remonta

09.06.2025
Širi centar Bijeljine i dio seoskog područja u Semberiji danas će biti bez struje zbog godišnjeg remonta elektro-energetskih postrojenja, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".
Elektro-Bijeljina - Od 8.00 do 15.00 časova električnu energiju neće imati oko tri hiljade kupaca u gradu i isto toliko na seoskom području. Planirano isključenje struje ranije je najavljeno potrošačima.
U "Elektro-Bijeljini" ističu da su, vodeći računa o potrošačima, remont uskladili sa radovima "Elektroprenosa BiH", tako da neće biti dodatnih isključenja struje zbog remonta postrojenja.
"Elektro-Bijeljina" snabdijeva strujom više od 48.000 potrošača u Bijeljini.
