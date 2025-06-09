Logo
Elektro-Bijeljina: Isključenja struje zbog planskog remonta

Izvor:

ATV

09.06.2025

12:45

Електро-Бијељина: Искључења струје због планског ремонта
Foto: Ustupljena fotografija

Širi centar Bijeljine i dio seoskog područja u Semberiji danas će biti bez struje zbog godišnjeg remonta elektro-energetskih postrojenja, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Elektro-Bijeljina - Od 8.00 do 15.00 časova električnu energiju neće imati oko tri hiljade kupaca u gradu i isto toliko na seoskom području. Planirano isključenje struje ranije je najavljeno potrošačima.

Грета Тунберг

Svijet

Ponovo uhapšena Greta Tunberg

U "Elektro-Bijeljini" ističu da su, vodeći računa o potrošačima, remont uskladili sa radovima "Elektroprenosa BiH", tako da neće biti dodatnih isključenja struje zbog remonta postrojenja.

"Elektro-Bijeljina" snabdijeva strujom više od 48.000 potrošača u Bijeljini.

