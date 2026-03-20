Logo
Large banner

Izgorio stan u Tesliću: Jedna osoba u bolnici

Autor:

ATV

20.03.2026

08:57

Komentari:

0
Изгорио стан у Теслићу, једна особа у болници
Foto: Teslićke novine

Sinoć je u stanu izbio požar na trećem spratu stambene zgrade u ulici Branka Radičevića broj 2 u Tesliću.

U požaru je stan izgorio, a u trenutku izbijanja vatre u njemu se nalazila jedna muška osoba, koja je sama uspjela napustiti stan.

Iz okolnih stanova, radi bezbjednosti, evakuisano je osam odraslih osoba i dvoje d‌jece.

U gašenju požara učestvovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila, a pomoć su pružili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske stanice Teslić, kao i pripadnici Službe hitne pomoći Doma zdravlja "Sveti Sava" Teslić, pišu Teslićke novine.

Jedna osoba zadržana je u dobojskoj bolnici zbog gutanja dima.

Požar je prijavljen u 22.37 časova, a akcija gašenja završena je u 02.05 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Teslić

stanovi

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner