Izgorio stan u Tesliću: Jedna osoba u bolnici

Sinoć je u stanu izbio požar na trećem spratu stambene zgrade u ulici Branka Radičevića broj 2 u Tesliću.

U požaru je stan izgorio, a u trenutku izbijanja vatre u njemu se nalazila jedna muška osoba, koja je sama uspjela napustiti stan.

Iz okolnih stanova, radi bezbjednosti, evakuisano je osam odraslih osoba i dvoje d‌jece.

U gašenju požara učestvovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila, a pomoć su pružili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske stanice Teslić, kao i pripadnici Službe hitne pomoći Doma zdravlja "Sveti Sava" Teslić, pišu Teslićke novine.

Jedna osoba zadržana je u dobojskoj bolnici zbog gutanja dima.

Požar je prijavljen u 22.37 časova, a akcija gašenja završena je u 02.05 časova.