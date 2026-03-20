Izgorio stan u Tesliću: Jedna osoba u bolnici

Autor:ATV
20.03.2026
Sinoć je u stanu izbio požar na trećem spratu stambene zgrade u ulici Branka Radičevića broj 2 u Tesliću.
U požaru je stan izgorio, a u trenutku izbijanja vatre u njemu se nalazila jedna muška osoba, koja je sama uspjela napustiti stan.
Iz okolnih stanova, radi bezbjednosti, evakuisano je osam odraslih osoba i dvoje djece.
U gašenju požara učestvovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila, a pomoć su pružili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske stanice Teslić, kao i pripadnici Službe hitne pomoći Doma zdravlja "Sveti Sava" Teslić, pišu Teslićke novine.
Jedna osoba zadržana je u dobojskoj bolnici zbog gutanja dima.
Požar je prijavljen u 22.37 časova, a akcija gašenja završena je u 02.05 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
