Eksplozija u Srpcu: Gliser "dignut u vazduh", policija traga za počiniocima

ATV

24.03.2026

14:07

U Srpcu je došlo do eksplozije u kojoj je oštećen gliser, a policija traga za počiniocima.

Do eksplozije je došlo u noći između subote i nedjelje, a kako ATV saznaje, gliser je "dignut u vazduh", pomoću eksploziva i sporogorećeg štapina.

O svemu su se oglasili iz PU Gradiška.

"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela „Izazivanje opšte opasnosti“.Nepoznato lice ili više njih se sumnjiče da su u mjestu Srbac, u toku noći 21/22.03.2026. godine, na plovnom objektu - brodici vlasništvo oštećenog lica iz Laktaša, postavili eksplozivnu napravu čijim aktiviranjem je nastupilo oštećenje kao i materijalna šteta na istom", navode iz PU Gradiška

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

