Karan: U Srpskoj nema mjesta nasilju i ugrožavanju bezbjednosti bilo kojeg građanina

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da u Srpskoj nema mjesta nasilju, netrpeljivosti i ugrožavanju bezbjednosti bilo kojeg građanina, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.
"Svaka informacija o mogućem nasilju, a naročito kada je riječ o maloljetnim licima, zahtjeva punu pažnju nadležnih institucija. Očekujem da nadležni organi hitno utvrde sve činjenice i okolnosti u vezi sa fizičkim napadom na učenika banjalučke medrese, te da odgovorni budu procesuirani", istakao je predsjednik Srpske za Srnu.
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Karan je naglasio da Republika Srpska svakom čovjeku garantuje bezbjednost, dostojanstvo i jednaku zaštitu, uz poseban senzibilitet prema djeci i maloljetnicima.
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