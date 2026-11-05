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Karan: U Srpskoj nema mjesta nasilju i ugrožavanju bezbjednosti bilo kojeg građanina

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АТВ редакција
05.11.2026 17:59

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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da u Srpskoj nema mjesta nasilju, netrpeljivosti i ugrožavanju bezbjednosti bilo kojeg građanina, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost.

"Svaka informacija o mogućem nasilju, a naročito kada je riječ o maloljetnim licima, zahtjeva punu pažnju nadležnih institucija. Očekujem da nadležni organi hitno utvrde sve činjenice i okolnosti u vezi sa fizičkim napadom na učenika banjalučke medrese, te da odgovorni budu procesuirani", istakao je predsjednik Srpske za Srnu.

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Karan je naglasio da Republika Srpska svakom čovjeku garantuje bezbjednost, dostojanstvo i jednaku zaštitu, uz poseban senzibilitet prema djeci i maloljetnicima.

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Siniša Karan

predsjednik Republike Srpske

medresa ”Ibrahim-ef. Maglajlić”

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