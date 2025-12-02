Logo
Large banner

Željeznice Srpske: Novi red vožnje od 14. decembra

02.12.2025

15:28

Komentari:

0
Жељезнице Српске: Нови ред вожње од 14. децембра
Foto: ATV

Preduzeće Željeznice Republike Srpske objavilo je novi red vožnje u putničkom saobraćaju, koji stupa na snagu 14. decembra i važiće do 12. decembra naredne godine.

Putnici "Željeznica Republike Srpske" u unutrašnjem saobraćaju biće prevoženi na relacijama Doboj-Banjaluka-Doboj, zatim Banjaluka-Novi Grad/Dobrljin-Banjaluka, te Doboj-Petrovo Novo-Doboj.

"Sve informacije o polascima i dolascima vozova putnici mogu dobiti u službenim mjestima Željeznica Republike Srpske, na internet stranici www.zrs-rs.com ili putem telefonskih brojeva u željezničkim stanicama" navedeno je u saopštenju.

Novi red vožnje na snagu stupa u ponoć 14. decembra.

Podijeli:

Tag:

Željeznice Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

Republika Srpska

Proganjanje u Republici Srpskoj u porastu, žrtve uhode i putem GPS-a

3 h

0
Минић наставља консултације за израду буџета

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta

3 h

0
У Српској почиње исплата пензија

Republika Srpska

U Srpskoj počinje isplata penzija

4 h

0
паре, новац, марке

Republika Srpska

Za penzionere u Srpskoj spremno 168 miliona KM

18 h

7
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

55

Najmodernija boja se vratila na velika vrata: Evo kako da je nosite

10

55

Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?

10

54

Zmaj od Šipova poslao video poruku Baki Prasetu: Pričam ja

10

51

Pojeftinilo gorivo na pumpama u Srpskoj

10

49

Evo kako se izboriti sa slabom cirkulacijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner