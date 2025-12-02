Željeznice Srpske: Novi red vožnje od 14. decembra

Preduzeće Željeznice Republike Srpske objavilo je novi red vožnje u putničkom saobraćaju, koji stupa na snagu 14. decembra i važiće do 12. decembra naredne godine.

Putnici "Željeznica Republike Srpske" u unutrašnjem saobraćaju biće prevoženi na relacijama Doboj-Banjaluka-Doboj, zatim Banjaluka-Novi Grad/Dobrljin-Banjaluka, te Doboj-Petrovo Novo-Doboj.

"Sve informacije o polascima i dolascima vozova putnici mogu dobiti u službenim mjestima Željeznica Republike Srpske, na internet stranici www.zrs-rs.com ili putem telefonskih brojeva u željezničkim stanicama" navedeno je u saopštenju.

Novi red vožnje na snagu stupa u ponoć 14. decembra.