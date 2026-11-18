Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas u 10 časova konstitutivnu sjednicu novog saziva. Novi, 15. saziv Narodne skupštine konstituisan je juče, a formirane su i poslaničke grupe „Studentska lista“, čiji je šef Jovo Bakić, i „Srbija pobjeđuje“, na čijem je čelu Aleksandar Vučić.

Kandidati za predsjednika parlamenta su Aleksandar Čupić i Stojan Radenović.

Prvog dana konstitutivne sjednice verifikovani su mandati svih 250 narodnih poslanika, na osnovu rezultata oktobarskih parlamentarnih izbora, prema kojima sada vladajuća Studentska lista ima 140 mandata.

Opoziciona koaliciona lista „Srbija pobjeđuje“, okupljena oko Srpske napredne stranke, ima 103 mandata, dok je preostalih sedam mandata pripalo manjinskim strankama.

Šef poslaničke grupe „Studentska lista“ je Jovo Bakić, dok je na čelu poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić.

Tokom današnjeg zasjedanja trebalo bi da bude izabran i predsjednik parlamenta. Studentska lista je za tu funkciju kandidovala Aleksandra Čupića, dok je lista „Srbija pobjeđuje“ predložila Stojana Radenovića.

Poslanik Studentske liste Jugoslav Gašić izjavio je da mu je čast i istorijska obaveza da predloži Čupića za predsjednika parlamenta Srbije. Dodao je da autoritet kandidata za predsjednika Skupštine počiva na moralnom integritetu.

Šef opozicione poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić rekao je da je Radenović predložen, između ostalog, jer je veći naučnik i ima više naučnih radova od svih 250 poslanika.

Uoči konstitutivne sjednice dogodio se incident. Dok se opoziciona poslanica Lidija Vukićević nalazila na stepenicama Skupštine, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta polila ju je jogurtom. Navela je da je tako reagovala na politička dešavanja, te da postupak nije unaprijed planirala.

Od njenog postupka ogradili su se i studenti. Na nalogu „Medicinski fakultet u blokadi“ na društvenoj mreži Iks navedeno je da takav čin nije u skladu sa vrijednostima za koje se zalažu.

Srbija Oglasila se žena koja je polila jogurtom Lidiju Vukićević

Prethodno je portal „Pištaljka“, koji pruža pravnu pomoć i zaštitu uzbunjivačima, saopštio da su njihovi advokati otkazali punomoć Mariji Radovanović, koju su zastupali u sporu zbog izvršenog uzbunjivanja, nakon napada na Lidiju Vukićević.