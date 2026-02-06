Orban: Međunarodne institucije nosu u stanju da riješe sukobe

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da treba da se shvati da postojeće međunarodne institucije nisu u stanju da riješe sukobe, da su neuspješne i da treba pokušati nešto drugo.

"Ili ćemo sa žaljenjem gledati ove paralizovane institucije ili ćemo reći: `Ovo ne funcioniše, hajde da probamo nešto novo`", rekao je Orban.

On je naglasio da Odbor za mir potvrđuje postojanje novog svjetskog poretka, te da Mađarska treba da se priključi toj inicijativi i da treba da uzme u razmatranje i učestvuje čak i kad joj ne ide u korist.

"Ne treba da se držimo tradicionalnih institucija i tradicionalnog shvatanja međunarodnog prava, jer su neuspješni", istakao je Orban.

On je dodao da mora da se prihvati činjenica da postoje jači međunarodni faktori, koji pokušavaju da promijene globalnu političku scenu.