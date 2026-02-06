Logo
Large banner

Orban: Međunarodne institucije nosu u stanju da riješe sukobe

06.02.2026

09:24

Komentari:

0
Орбан: Међународне институције носу у стању да ријеше сукобе
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da treba da se shvati da postojeće međunarodne institucije nisu u stanju da riješe sukobe, da su neuspješne i da treba pokušati nešto drugo.

"Ili ćemo sa žaljenjem gledati ove paralizovane institucije ili ćemo reći: `Ovo ne funcioniše, hajde da probamo nešto novo`", rekao je Orban.

On je naglasio da Odbor za mir potvrđuje postojanje novog svjetskog poretka, te da Mađarska treba da se priključi toj inicijativi i da treba da uzme u razmatranje i učestvuje čak i kad joj ne ide u korist.

Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev: EU je sama sebe uhvatila u zamku odbijajući isporuke ruskih energenata

"Ne treba da se držimo tradicionalnih institucija i tradicionalnog shvatanja međunarodnog prava, jer su neuspješni", istakao je Orban.

On je dodao da mora da se prihvati činjenica da postoje jači međunarodni faktori, koji pokušavaju da promijene globalnu političku scenu.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената

Svijet

Medvedev: EU je sama sebe uhvatila u zamku odbijajući isporuke ruskih energenata

52 min

0
Moskva/Kremlj

Svijet

U Moskvi upucan ruski general

59 min

0
Рупа прогутала бензинску пумпу

Svijet

Ogromna rupa ''progutala'' benzinsku pumpu, ljudi bježali u panici

1 h

0
У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

Svijet

U planu zabrana društvenih mreža mlađim od 16 godina

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

03

Prijedorčanin uhvaćen sa džointom

10

02

Lavrov: OEBS je u dubokoj krizi, organizacija pred samouništenjem

09

53

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na najgore

09

53

Ovo radimo svi, ali rijetko priznajemo

09

43

Jutjub uvodi novu korisnu funkciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner