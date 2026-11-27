Аутор:АТВ редакција
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Филм "Фокерови – стиже снајка" тренутно има оцјену од 30 одсто на основу 87 рецензија.
Ријеч је о четвртом филму франшизе која је започела 2000. године, а режију и сценарио потписује Џон Хамбург.
Бен Стилер и Роберт де Ниро враћају се у улогама Грега Фокера и Џека Бирнса, а уз њих глуме и Овен Вилсон и Блајт Денер, док Аријана Гранде тумачи Оливију Џоунс.
Према збирној оцени критика на сајту Rotten Tomatoes, Гранде представља ведро и духовито освјежење породице Фокер, али наставак дјелује "уморно" и не успјева да оживи франшизу.
Доналд Кларк из листа "Ајриш тајмс" оцијенио је филм са 1 од 5 звјездица, уз коментар да је атмосфера толико непријатна да поједине ситуације у једном тренутку престају да буду смијешне.
Рут Марамис са блога "FlixChatter" била је нешто блажа и дала филму оцјену 3 од 5. Она је похвалила Гранде, али је филм описала као предвидљив наставак комедије засноване на непријатним ситуацијама.
Ни претходни наставци нису прошли много боље код критичара.
Филм "Meet the Fockers" из 2004. године на сајту Rotten Tomatoes има оцјену од 38 одсто, док је "Little Fockers" из 2010. оцијењен са свега 10 одсто. Критичари су га описали као филм препун познатих глумаца, али без довољно креативности, који је франшизу спустио на нови ниво.
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