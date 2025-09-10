Logo
Ена Попов открила како је смршала 20 килограма

10.09.2025

10:16

Ена Попов одувијек је важила за једну од најатрактивнијих, али никада није крила да често кубури са килограмима.

Ипак, сада је успјела да линију доведе до савршенства и на свом Инстаграм профилу показала како тренира.

Ена је навела да није могла да скине масти док се није подвргла тренинзима и отишла на мезотерапију, али и открила да је након другог порођаја смршала чак двадесет килограма.

“Као врло млада сусрела сам се са коментарима о мом физичком изгледу и било ми је криво када прочитам неке коментаре. Тада није било ни цензуре, ни портала, већ само форуми са којих нису могли да се бришу коментари. Нико није могао да нас заштити на интернету. Водила сам се оним да је важно да ме воле људи који су мени битни, међутим, све се то негдје складишти и данас увиђам да су неки коментари утицали на моје самопоуздање”, рекла је једном приликом.

(ГрандТВ)

Таг:

Ена Попов

