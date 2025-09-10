Ена Попов открила како је смршала 20 килограма

10.09.2025
10:16
Коментари:0
Ена Попов одувијек је важила за једну од најатрактивнијих, али никада није крила да често кубури са килограмима.
Ипак, сада је успјела да линију доведе до савршенства и на свом Инстаграм профилу показала како тренира.
Ена је навела да није могла да скине масти док се није подвргла тренинзима и отишла на мезотерапију, али и открила да је након другог порођаја смршала чак двадесет килограма.
“Као врло млада сусрела сам се са коментарима о мом физичком изгледу и било ми је криво када прочитам неке коментаре. Тада није било ни цензуре, ни портала, већ само форуми са којих нису могли да се бришу коментари. Нико није могао да нас заштити на интернету. Водила сам се оним да је важно да ме воле људи који су мени битни, међутим, све се то негдје складишти и данас увиђам да су неки коментари утицали на моје самопоуздање”, рекла је једном приликом.
(ГрандТВ)
