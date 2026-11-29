Аутор:АТВ редакција
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Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
Овнови ће данас бити у покрету, весели и динамични. Остварићете контакте са занимљивим људима, бити активни, флертовати и уживати у дешавањима која дан доноси. Уколико имате партнера - лијеп је дан за интересантне и опуштене приче.
Данас вјероватно имате милион обавеза које морате обавити, па ћете већи део преподневних часова провести "у акцији". Уколико вас партнер иритира понашањима или поступцима - покушајте да искулирате и да не покварите себи дан.
У покрету сте, у посљедњем тренутку мијењате планове, договоре и вероватно ћете покушавати да будете на више мјеста у исто вријеме. Партнер је лијепо расположен, па је прави тренутак за заједничке активности.
Данашњи дан проведите у контакту са особама које волите, не журите нигдје, јер што више будете журили, мање ћете урадити. Зато, дајте себи с времена на вријеме простора да предахнете, али и да се добро одморите. Интензивно размишљате о неком кога дуго нисте видјели.
Ако бисте данас могли на једну сто страна одједном да одете, то би било више него добро. Са свих страна имате позиве од оних који би хтјели да буду у вашој близини. Све везано за друштвеност је врло активно, па уколико не буде могло другачије - бићете на друштвеним мрежама.
И ви сте данас "развучени" на више страна, али углавном по питању обавеза које имате везано за кућу, чланове породице или по питању обећања које сте дали. Па, било би добро да нека од њих и испуните. Помало ће вас ова недјеља уморити, па се потрудите да поподне одморите од свега.
Нема ту шта посебно да се прича - Вагама је ова недјеља врло активна по питању комуникације, договора са пријатељима, а ако ништа друго - потрудићете се да макар неко вријеме проведете у шетњи. Са партнером данас водите занимљиве и подстицајне разговоре.
Са оволиком количином енергије коју тренутно носите, можете да померите брда, па уколико је не будете избацивали кроз активност - вјероватно ће вас чинити раздражљивим и напорним околини. Предлог је да је окренете ка партнеру и потрошите кроз страст.
Ви хоћете на једну страну, ваши пријатељи или емотивни партнер хоће на другу... Стоји да ћете се мало размимоилазити у мишљењима, али постоји опција да пронађете заједничко рјешење и договорите се. Само ће неко морати да попусти... а рекла бих да ћете то бити ви.
Пред вама је опуштен дан у којем ћете моћи да се одморите и напуните батерије. Јарчевима би пријао и одлазак у природу или макар дужа шетња. Потребно вам је да растеретите и мисли, а у томе вам може помоћи друштво и лијепи моменти са пријатељима.
Водолије су данас баш у свом фазону, опуштене, лепршаве и у добром расположењу. Пријала би вам и ментална и физичка активност, а ако ништа друго - можете бити врло активни на друштвеним мрежама. Лијеп дан за флертовање и фину комуникацију.
Рибе ће вјероватно данас највише желети да своје време посвете укућанима и проведу дан у оквиру породице. Они које волите и који вас воле доносе вам добро расположење, опуштеност и мир. Скренуће вам мисли са неких ствари које вас оптерећују, преноси Она.рс.
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