Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Привредник из Свилајнца Драган Милосављевић Бреза, направио је приватни паркинг у центру града и уступио га грађанима Свилајнца на бесплатно коришћење.
Милосављевић се на овај потез одлучио због великих свакодневних саобраћајних гужви у овом граду у Поморављу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму