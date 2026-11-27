Аутор:АТВ редакција
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Након неколико стресних мјесеци, децембар доноси повољну астролошку прогнозу, а за пет знакова Зодијака вијести су нарочито добре. Мјесец обиљежава низ важних планетарних кретања. Венера 4. децембра улази у Шкорпију и тиме завршава своје дуго ретроградно раздобље.
Меркур 6. децембра прелази у Стријелца, а два дана касније слиједи и млади Мјесец у истом знаку који отвара простор за нове почетке. Сатурн 10. децембра креће директним ходом, што доноси самопоуздање и умањује страх од промјена. Иако ће ретроградни Јупитер од 12. децембра захтијевати преиспитивање планова, сезона Јарца која слиједи уноси потребну практичносст.
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Децембар вам доноси прилику да се поново повежете са собом. Млади Мјесец у вашем знаку 8. децембра доноси јасноћу за даље кораке, а директни ход Сатурна од 10. децембра олакшаће постављање реалног плана за сљедећих шест мјесеци. Ваш владар Јупитер 12. децембра креће ретроградно, што отвара период за интроспекцију и исцјељење.
Уласком Сунца у Јарца 21. децембра, фокус се пребацује на финансије. Сезона Јарца учиниће вас практичнијима и спремнијима за рад. Пун Мјесец у Раку 23. децембра оснажиће вас и показати вам како да се суочите с прошлошћу, док улазак Меркура у Јарца 25. децембра доноси додатну амбицију.
Уласком Венере у Шкорпију 4. децембра могли бисте да се присјетите старе љубавне приче. Искуства из претходног ретроградног периода могу вам помоћи да се ослободите утицаја те особе. Децембар је усмјерен на нове перспективе, зато не треба да се задржавате на прошлости. Меркур улази у Стријелца 6. децембра, а млади Мјесец у истом знаку два дана касније, што наглашава важност бриге о себи.
Будите себи подршка како бисте лакше пребродили изазове. Ваш владар Сатурн 10. децембра креће директно и доноси мир те решења за проблеме у дому који су се накупљали протеклих шест мјесеци. Ретроградни Јупитер од 12. децембра пружиће вам јасноћу за наредне кораке.
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Пун Мјесец у Раку 23. децембра доноси подршку и шири ваш друштвени круг. Сезона Јарца почиње 21. децембра, а улазак Меркура у ваш знак 25. децембра подстиче вас да истражите нове идеје и будете одважни.
Децембар доноси узбуђење у односе, под условом да сте искрени. Улазак Венере у Шкорпију 4. децембра чини и обичне тренутке значајнима. Астролошки утицаји подстичу вас да преузмете контролу и ставите себе на прво мјесто. Преласком вашег владара Меркура у Стријелца 6. децембра отварају се бројне прилике за упознавање нових људи, а млад Мјесец у истом знаку 8. децембра наставља тај тренд.
Сљедећих шест мјесеци биће активан период за нове пословне везе и романсе. Сатурн 10. децембра креће директно и даје замах вашим идејама. Ретроградни Јупитер од 12. децембра погураће вас да преиспитате и конкретизујете своје замисли. Улазак Сунца и Меркура у Јарца, 21. и 25. децембра, усмјериће вам пажњу на дневне рутине и обавезе, што ће вам помоћи да боље схватите шта је потребно за успјех.
У децембру је могућа већа стабилност, а ваш труд доноси резултате. Улазак Венере у Шкорпију 4. децембра омогућује вам да предахнете и организујете планове. Односи постају једноставнији, јер сте научили да избјегавате старе грешке. Меркур 6. децембра улази у Стријелца и доноси вам више пажње, па се припремите на то да ће вам се пријатељи обраћати за савјет, а и размјена идеја с колегама биће лакша.
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Млад Мјесец у Стријелцу 8. децембра подсјетиће вас на ваше циљеве и људе који вас подржавају. Кад Сатурн 10. децембра крене директно, моћи ћете да водите садржајније разговоре с партнерима и пријатељима, јер ћете бити храбрији и директнији.
Ретроградни Јупитер од 12. децембра доноси преиспитивање у друштвеном кругу и показаће ко су вам стварни пријатељи. Улазак Сунца и Меркура у Јарца крајем мјесеца доноси нове алате за јачање темеља на путу према успјеху.
У децембру долазите до изражаја и преузимате иницијативу. Венера 4. децембра поново улази у ваш знак, чиме се завршава ретроградни период и решавају неспоразуми у односима. Можете очекивати позитивнији приступ љубави.
Преласком Меркура у Стријелца 6. децембра, фокус се пребацује на финансије. Млади Мјесец у истом знаку 8. децембра доноси прилике за напредак и просперитет. Посвећеност послу могла би вам донијети повишицу. Ако тражите посао, практично приступите планирању и потражите савјет ментора, преноси Супержена.
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Од 10. децембра, када Сатурн крене директно, бићете стрпљивији и моћи ћете самоувјерено да планирате. То ће бити корисно, јер ретроградни Јупитер од 12. децембра доноси више пословних обавеза.
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