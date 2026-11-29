Аутор:АТВ редакција
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Крај године за неке ће значити свођење рачуна, завршавање обавеза и планирање нових почетака. За један хороскопски знак, међутим, децембар би могао да буде много више од тога.
Астролошка предвиђања издвајају га као највећег срећника месеца, са добрим изгледима за напредак на послу, повољније финансијске околности и лијепа дешавања на љубавном плану.
Посебно би могла да се отворе врата на пословном плану. Они који већ неко вријеме чекају одговор, понуду или прилику за напредовање могли би коначно да дочекају добре вијести. За неке ће то бити могућност за промену посла, за друге додатна зарада или договор који доноси већу финансијску сигурност. Није искључено ни да се појави прилика која на први поглед делује као ситница, а касније се покаже као веома важан корак.
Ни приватни живот неће бити у другом плану. Слободни припадници овог знака могли би да упознају особу која ће им привући пажњу, док би они у везама могли да уђу у мирнији период, са више разумијевања и мање непотребних расправа. Поједине жеље које су дуго одлагали могле би коначно да дођу на ред.
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Занимљиво је и то што се срећа не везује само за велике догађаје. Децембар би могао да донесе низ мањих, али значајних помака: прави разговор у правом тренутку, неочекивану помоћ, позив који се дуго чекао или решење проблема који је мјесецима стајао над главом.
Према астролошкој прогнози, у центру пажње биће Стрелац. Припадници овог ватреног знака могли би да заврше 2026. са више разлога за задовољство, а посебно ће им пријати чињеница да се неке ствари коначно померају у жељеном правцу.
За њих би ово могао да буде мјесец у којем се труд из претходног периода исплаћује, а планови за наредну годину добијају много конкретније обрисе, преноси Прима.
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