Арт радар: Савремена умјетност и лекције из прошлости

Нови 'Арт радар' откриће нам шта се дешава на савременој умјетничкој сцени и гдје је она у нашем свакодневном животу.
Владан Вуклиш говориће о историји, њеним чуварима али и начину на који прошлост обликује наше разумијевање садашњости.
Кроз спој сценографије, перформанса и турбо-фолка упознаћемо у Владимирку Велагу.
Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта
Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.
Арт радар', недјеља у 20 часова.
17
12
17
05
16
59
16
59
16
53
