Аутор:Марија Милановић
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Раскрсница код ресторана „Сан Ремо“ у бањалучком насељу Борик, могла би добити кружни ток.
Према ријечима надлежних у Одјељењу за саобраћај и путеве Града Бањалука тренутно се израђује пројектно-техничка документација за поменути пројекат. Такође, поред тврдње да је ово најбоље рјешење за саобраћај у Бањалуци, надлежни у Одјељењу за саобраћај и путеве наводе како кружне раскрснице не могу трајно ријешити проблем свакодневних саобраћајних гужви у граду.
Одборник Игор Максић започео је дискусију током актуелног часа Скупштине града Бањалука на тему саобраћајног колапса на укрштању Гундулићеве улице, Улице војводе Радомира Путника и Булевар војводе Живојина Мишића.
На његово питање да ли град планира изградњу кружног тога на поменутом потезу, надлежни представник Одјељења за саобраћај и путеве Града Бањалука, Валентина Балабан Радић је казала да је пројекат у плану, али да датум није прецизиран.
„Што се тиче 'Сан Рема', јесу велике гужве тамо. Наравно да разматрамо могућност. Тренутно радимо пројектно-техничку документацију за реконструкцију те раскрснице и вјероватно ће се радити о кружној раскрсници“, одговорила је Балабан Радић.
Балабан Радић је такође нагласила да изградња кружних токова није трајно рјешење, али је како каже „гашење микропожара“. Као трајно рјешење Балабан Радић је навела изградњу обилазница, прецизирајући да су у питању двије магистрале гдје се мијешају транзитни, теретни и градски саобраћај.
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