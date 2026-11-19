Аутор:Марија Милановић
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Најважнији документи наћи ће се након скоро четири мјесеца пред бањалучким одборницима у Скупштини града, данас од 9.00 часова.
„Данас је можда и најважнија сједница у току ове године, а тиче се расправе о документима који су најважнији документи о функционисању града. Ради се о нацрту ребаланса буџета за 2026. и нацрту буџета за 2027. годину“, рекао је за АТВ Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Поред ових примарних докумената ту су и они који се односе на одлуке о комуналном реду, о којима ће расправљати данас одборници као и те је навео и тренутну ситуацију када су регулациони планови у питању.
„Имамо интересантну ситуацију и са регулационим плановима, чак и допуне са неких 7, 8 тачака, иако је, сјећате се, градоначелник рекао да неће достављати тачке, које се тичу регулационих планова док се не заврши урбанистички, али ево, као да су два различита човјека говорила о томе. Један онај који је отишао у Бијељину и то изјавио и онај који је остао овдје у Бањалуци“, наводи Нинковић.
Према његовим ријечима, на сједници ће се наћи и тачке које се односе на замјену земљишта, комплетирање грађевинских парцела, издавање пословних простора у закуп под посебним условима, и др.
Нинковић је изразио наду да ће данашња сједница бити конструктивна с обзиром да су на дневном реду неке од пресудних ствари за нормално функционисање Бањалуке.
„Градоначелник није четири мјесеца достављао материјале у Скупштину, нисам очекивао прије, ни изборе јер је био договор да имамо редовну љетну паузу и изборну, али сам заиста очекивао да ћемо убрзо након избора добити материјале које је градоначелник са својим сарадницима припремио. Више од мјесец и по дана само чекали на ове материјале и сигурно је да ће ова сједница потрајати“, говори Нинковић.
Такође, он је казао и да тачке попут нерадне недјеље и кладионица, а које градоначелник покушава да „рециклира“ кад год има пад рејтинга или потребу да Скупштину окриви за поменуте.
„Ја морам рећи, ево да су у питању тачке, које немају рјешења за која се градоначелник залаже. У питању је чисти популизам и маркетинг као и жеља да константно има неког кривца и неког противника и да на такав начин покушава да врати свој рејтинг. Ако је ево ријеч о нерадној недјељи, то је питање на које смо одговоре и податке тражили и из нашег окружења и да видимо шта је осим тога што се неће радити недјељом, који су и негативни ефекти такве одлуке и градоначелник то прешути. Али, када добијемо одговоре од надлежних институција, које се баве тиме и процјенама, почевши од Привредне коморе, па до контакта са другим општинама и градовима, који су то увели, видимо да има општина и градова који су се покајали“, говори Нинковић.
Такође, он се осврнуо и на одлуку о повећању такси кладионицама, гдје градоначелник предлаже да исте порасту са 5.000 на 25.000 КМ. Према његовим ријечима, кладионице ће платити ову цијену али ће размислити о такси у висини 500.000 КМ. С друге стране могуће је утицати на отварање кладионица у новим зградама од стране града гдје би свака друга дјелатност могла функционисати, али не и кладионице.
„Хоћу да кажем да је градоначелник имао много механизама да ограничи кладионице, спријечи да раде, да се рекламирају и да је њему стварно намјера била да их удаљи данас овај проблем не бисмо имали. Његов циљ је био наплата и попуњавање дефицита и рупа у буџету. Овдје није у питању емпатија према дјеци и могли смо се одлучити на ту таксу од 500.000 КМ и ако се неко одлучи и да плати да тај новац уложимо заиста на корист дјеце и типа отварања и изградње вртића“, наводи Нинковић.
У бањалучким клупама данас су се требали наћи и пет нових одборника, а за које Нинковић каже да могу и те како утицати на одлуке и расправе, али ЦИК БиХ још увијек није потврдио њихове мандате, односно замјенске мандате, нити је у Скупштину Града послао рјешење или сертификат који правоснажно потврђује нове мандате и да се данас ипак ради без поменутих одборника јер се још увијек нико није пријавио да је добио потврду мандата.
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